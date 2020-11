DIRETTA Sci alpino, Parallelo Lech LIVE: pronti per una nuova sfida Pinturault-Kristoffersen?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della fase finale del parallelo di Lech, Austria, valevole per la Coppa del Mondo maschile 2020-2021 di sci alpino. Dopo le qualificazioni disputate nel corso della mattinata, è tempo di dare il via alla spettacolare fase finale con i protagonisti che saranno suddivisi in un vero e proprio tabellone in stile tennistico. Si inizierà alle ore 17.50 e vedremo se, come visto ieri nella gara femminile, lo spettacolo la farà da padrone.

Il migliore nelle qualifiche è stato il tedesco Stefan Luitz davanti ad Alexis Pinturault e Alexander Schmid. Dentro senza problemi Aleksander Aamodt Kilde a Henrik Kristoffersen, mentre non sono mancate le sorprese, come le eliminazioni del norvegese Lucas Braathen, che aveva vinto il gigante di apertura di Soelden, del suo connazionale Leif Christian Nestvold-Haugen, e dello sloveno Zan Kranjec. Giornata nera, invece, per i colori azzurri. Tutti eliminati i nostri portacolori, con prestazioni davvero sottotono.

Come funzionerà la fase finale? I sedici qualificati si sfideranno in notturna in duelli uno contro uno. La formula sarà questa: il primo della classifica delle qualificazioni se la vedrà con il sedicesimo. Il secondo sfiderà il quindicesimo e così via. I duelli vedranno anche il cambio di tracciato, in modo da pareggiare possibili differenze tra il percorso rosso e il blu. Si proseguirà con la fase ad eliminazione diretta fino alla finale, che sarà a sua volta sempre su due manche. Chi sarà eliminato negli ottavi parteciperà al tabellone dal 9° al 16° posto, chi uscirà nei quarti concorrerà per il 5°-8° posto.

La fase finale del parallelo di Lech, Austria, scatterà alle ore 17.50. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE integrale, per non perdere nemmeno un secondo dello show del Circo Bianco!

Foto: Lapresse