Sport Invernali oggi: orari 27 novembre, tv, streaming, calendario completo

Oggi venerdì 27 novembre ci aspetta una ricca giornata riservata agli sport invernali, finalmente inizia a tutti gli effetti e in maniera massiccia la stagione riservata alle specialità su neve e su ghiaccio. La Coppa del Mondo di sci alpino prosegue con il parallelo maschile a Lech, la Coppa del Mondo di sci di fondo inizia invece con le sprint di Ruka. Sempre nella località finlandese ci sarà da divertirsi con combinata nordica e salto con gli sci, mentre lo skeleton andrà in scena a Sigulda e a Innsbruck incomincerà il weekend riservato al primo atto stagionale dello slittino.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv e streaming delle gare degli sport invernali in programma oggi venerdì 27 novembre. Garantita anche la DIRETTA LIVE scritta su OA Sport per quanto riguarda lo sci alpino e lo sci di fondo.

Loading...

Loading...

PROGRAMMA SPORT INVERNALI OGGI (27 NOVEMBRE): ORARI, PALINSESTO, TV E STREAMING

VENERDÌ 27 NOVEMBRE:

07.15 PATTINAGGIO ARTISTICO – NHK Trophy, short program femminile (diretta streaming su Eurosport Player e sul canale YouTube Skating ISU)

09.00 SLITTINO – Coppa del Mondo, Nations Cup a Innsbruck (senza copertura tv/streaming)

09.20 PATTINAGGIO ARTISTICO – NHK Trophy, rhythm dance (diretta streaming su Eurosport Player e sul canale YouTube Skating ISU)

10.00 SCI ALPINO – Coppa del Mondo, parallelo maschile a Lech: qualificazioni (diretta tv su RaiSport; diretta streaming su Eurosport Player, RaiPlay, Sky Go)

10.00 SKELETON – Coppa del Mondo, gara maschile a Sigulda (diretta streaming su ibsf.org)

11.00 COMBINATA NORDICA – Coppa del Mondo, Gundersen HS142 a Ruka (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport Player, Sky Go, DAZN)

11.05 PATTINAGGIO ARTISTICO – NHK Trophy, short program maschile (diretta streaming su Eurosport Player e sul canale YouTube Skating ISU)

12.30 SCI DI FONDO – Coppa del Mondo, sprint a tecnica classica maschile/femminile a Ruka (diretta tv su Eurosport 1 e su RaiSport; diretta streaming su Eurosport Player, RaiPlay, Sky Go, DAZN)

15.00 COMBINATA NORDICA – Coppa del Mondo, Gundersen 5 km a Ruka (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport Player, Sky Go, DAZN)

15.00 SKELETON – Coppa del Mondo, gara femminile a Sigulda (diretta streaming su ibsf.org)

16.45 SALTO CON GLI SCI – Coppa del Mondo, qualificazioni HS142 maschile a Ruka (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport Player, Sky Go, DAZN)

17.50 SCI ALPINO – Coppa del Mondo, parallelo maschile a Lech: tabellone finale (diretta tv su Eurosport 1 e su RaiSport; diretta streaming su Eurosport Player, RaiPlay, Sky Go, DAZN)

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse