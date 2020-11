LIVE Sport Invernali, DIRETTA 27 novembre: delude Pellegrino a Ruka, bene Scardoni, gli azzurri del biathlon non sono in quarantena

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Programma e orari sport invernali oggi (27 novembre)

13.30 SCI DI FONDO – Niente da fare per Scardoni che è ultima. Vince Sundling davanti a Lotta Weng, terza Dahlqvist e quarta Ribom: le due svedesi si qualificano per la finale con i ripescaggi

13.29 SCI DI FONDO – C’è l’azzurra Lucia Scardoni al via della seconda semifinale con Dahlqvist (Swe), L. Weng (Nor), Sundling (Swe), Ribom (Swe), Nepryaeva (Rus)

13.28 SCI DI FONDO – Ancora lei! La svedese Svahn vince la prima semifinale davanti alla norvegese Stenseth, per il ripescaggio ci sono Lampic e Lundgren

13.26: Al via la prima semifinale femminile con Svahn (Swe), Lundgren (Swe), Faehndrich (Sui), Stenseth (Nor), Lampic (Slo), Kalvaa (Nor)

13.23 SCI DI FONDO – Retivykh vince la quinta e ultima batteria e vola in semifinale con il norvegese Skar, i ripescati sono Hakola e Haeggstroem

13.19 SCI DI FONDO – Nessuna speranza anche per il ripescaggio per Federico Pellegrino in semifinale. Ora l’ultima batteria con al via Retivykh (Rus), Niskanen (Fin), Skar (Nor), Chanavat (Fra), Seller (Cze), Yakimushkin (Rus)

13.18 SCI DI FONDO – NOOOOO! Federico Pellegrino è già fuori. L’azzurro è battuto dal finlandese Hakola e dallo svizzero Hediger. Peccato

13.14 SCI DI FONDO – È IL MOMENTO DI FEDERICO PELLEGRINO. L’azzurro al via nella quarta batteria. Questi i partenti: Pellegrino (Ita), Iversen (Nor), Hediger (Sui), Vuorinen (Fin), Semikov (Rus), Lepisto (Fin)

13.13 SCI DI FONDO – Soluzione al fotofinish per la terza batteria. La vittoria va al norvegese Taugboel davanti al connazionale Golberg

13.08 SCI DI FONDO – Al via nella terza batteria Taugboel (Nor), Golberg (Nor), Suhonen (Fin), Svensson (Swe), Mikkonen (Fin), Novak (Cze)

13.06 SCI DI FONDO – Bravissimo il padrone di casa Maeki che riesce ad avere la meglio su Bolshunov. Sono loro i qualificati alle semifinali

13.04 SCI DI FONDO – Seconda batteria con al via Maeki (Fin), Bolshunov (Rus), Kilp (Est), Haeggstroem (Swe), Melnichenko (Rus), Young (Gbr)

13.02 SCI DI FONDO – Doppietta norvegese con Klaebo che domina e Valnes secondo. Staccato e ultimo l’azzurro Rastelli

12.58 SCI DI FONDO – Al via la prima batteria maschile con Maicol Rastelli contro Klaebo (Nor), Valnes (Nor), Hakola (Fin), Belov (Rus), Musgrave (Gbr)

12,56 SCI DI FONDO – Niente da fare per Greta Laurent che perde il passo e non partecipa allo sprint finale, chiudendo quinta. Vince Lotta Weng davanti a Sundling, le ripescate sono Nepryaeva e Kalvaa

12.51 SCI DI FONDO – Prova a fare doppietta anche l’Italia con Greta Laurent al via nella quinta e ultima batteria. Le partenti: Laurent (Ita), Sundling (Swe), Karlsson (Swe), L. Weng (Nor), Lylynpera (Fin), Myhrvold (Nor)

12.50 SCI DI FONDO – Doppietta svedese nella quarta batteria con le favorite Dahlqvist e Ribom che raggiungono le semifinali

12.46 SCI DI FONDO: Al via la quarta batteria con Dahlqvist (Swe), Sorina (Rus), Ribom (Swe), Svendsen (Nor), Niskanen (Fin), Van dee Graaff (Sui)

12.45: SCI DI FONDO: GRANDISSIMA LUCIA SCARDONI!! L’azzurra è seconda nella sua batteria e accede alle semifinali!!! Vince la svizzera Faehndrich! Fuori Dyvik!

12.40 SCI DI FONDO: Al via la terza batteria con la prima italiana in gara, Lucia Scardoni. Queste le partenti: Dyvik (Swe), Amundsen (Nor), Brennan (USA), Urevc (Slo), Faehndrich (Sui), Scardoni (Ita)

12.39 SCI DI FONDO: Ancora Svezia con Lundgren che riesce a sopravanzare Lampic, non ci saranno ripescate da questa batteria

12.35 SCI DI FONDO: Al via per la seconda batteria T. Weng (Nor), Lampic (Slo), Lundgren (Swe), Swirbul (USA) Stupak (Rus), Skinder (Pol)

12.34 SCI DI FONDO: Svahn come da pronostico si impone nella prima batteria davanti alla norvegese Stenseth, terzo posto e potenziale rispescaggio per Nepryaeva, quarto per Kalvaa. Esce subito di scena Johaug

12.25 SCI DI FONDO: Nella prima batteria della gara femminile sono al via Stenseth (Nor), Svahn (Swe) Diggins (USA), Nepryaeva (Rus), Kalvaa (Nor), Johaug (Nor)

12.22 SCI DI FONDO: In campo maschile Federico Pellegrino, sesto in qualificazione, sarà al via della quarta batteria con Iversen e Heidiger, Vuorinen, Semikov e Lepisto, mentre Rastelli, 29mo in qualificazione, sarà al via della prima batteria

12.18 SCI DI FONDO: tra poco il via della fase decisiva della sprint a tecnica classica di fondo. Nella terza batteria della gara femminile sarà al via Lucia Scardoni mentre Greta Laurent, quarta nelle qualificazioni, sarà al via della quinta e ultima batteria

12.10 BIATHLON – Registrate delle positività nello staff italiano, ma non c’è necessità di quarantena per gli atleti.

12.02 OMBINATA NORICA – Aaron Kostnr chiude 13°, 18° Samuel Costa.

11.46 COMBINATA NORDICA – Aaron Kostner scivola in decima posizione. Tredicesimo Samuel Costa.

11.22 COMBINATA NORDICA – OTTIMO AARON KOSTNER! E’ 2° ed accusa 56″ dall’austriaco Seidl. Può puntare alla zona punti. 10° Giulio Bezzi, 13° Raffaele Buzzi.

11.20 SCI ALPINO – Fuori gli italiani: 33° Roberto Nani, 40° Luca De Aliprandini, 45° Giovanni Borsotti, non ha concluso la prova Hannes Zingerle. Una giornata da dimenticare in fretta.

11.16 SCI ALPINO – E’ terminata anche la seconda manche. Il tedesco Luitz chiude al comando in 45″77. 2° Pinturault a 0.03, 3° Schmid a 0.07. Si qualificano anche i seguenti atleti: Pertl, Favrot, Kilde, Bissig, Kristoffersen, Zubcic, Read, Hirschbuehl, Caviezel, McGrath, Haugan, Raschner e Faivre.

11.14 SKELETON – L’austriaca Flock vince la seconda gara di fila a Sigulda. Record della pista nuovamente migliorato nella seconda manche: 51″46. Seconda a 0.65 la russa Nikitina, terze a pari merito la tedesca Hermann e l’olandese Bos a 0.80. 12ma Valentina Margaglio a 1″94, 17ma Alessia Crippa 2″65.

11.12 COMBINATA NORDICA – Iniziata la prova di salto a Ruka. Al momento Giulio Bezzi è 6° e partirà a 3’01” dall’austriaco Seidl.

11.10 SCI ALPINO – Il giovane svizzero Bissig è settimo a 0.37 da Luitz.

11.08 SCI ALPINO – Hannes Zingerle rimane incastrato al cancelletto di partenza, poi inofrca contro un palo. Poco da aggiungere…Giornata nerissima per l’Italia. Pesa l’assenza di Vinatzer e Maurberger, i più predisposti al parallelo.

11.05 SCI DI FONDO – Terminate anche le qualifiche maschili della sprint di Ruka. Federico Pellegrino stacca il pass per la fase finale con il 6° crono assoluto a 4″42 dal norvegese Klaebo. Si qualifica anche Maicol Rastelli, 29° a 10″52. Fuori Francesco De Fabriani e Giandomenico Salvadori, rispettivamente 48° e 74°.

11.04 SCI ALPINO – Roberto Nani 29° a 1″01. Sarà il migliore degli italiani oggi: una magrissima consolazione.

11.02 SCI ALPINO – Lo svizzero Gino Caviezel si inserisce in undicesima piazza ed estromette dal tabellone finale Braathen, leader della classifica generale dopo la vittoria a Soelden.

11.01 SCI ALPINO – L’austriaco Pertl si inserisce in quarta posizione a 0.26 da Luitz. Dentro anche il norvegese Haugan, 12°. Attenzione a Braathen, appeso ad un filo: è 16°.

10.59 SCI ALPINO – Sempre al comando Luitz davanti a Pinturault, Schmid e Favrot. 5° Kilde, 6° Kristoffersen.

10.57 SKELETON – Valentina Margaglio è quarta quando mancano otto atlete al termine.

10.54 SCI ALPINO – Fuori anche Giovanni Borsotti, 19°.

10.53 SCI ALPINO – NOOOOO!! Bruttissima seconda manche di De Aliprandini su pista blu. L’azzurro è 17° a 1″09, dunque già eliminato. L’Italia non avrà azzurri nel tabellone finale.

10.52 SCI ALPINO – Il francese Pinturault si candida per la vittoria. E’ secondo a soli 3 centesimi da Luitz. Oggi il transalpino può conquistare punti pesantissimi per la classifica generale…

10.50 SCI ALPINO – ECCO KILDE! Il norvegese vola sulla pista blu ed è quarto a 0.35 da Luitz. Qualificazione in cassaforte.

10.50 SCI DI FONDO – De Fabiani è già 27°, vicinissimo all’eliminazione.

10.49 SCI ALPINO – Il norvegese Braathen è quinto a 0.61, dovrebbe farcela per la qualificazione.

10.48 SCI DI FONDO – Klaebo, neanche a dirlo, si porta al comando in 2’33″32. Il norvegese precede il connazionale Valnes ed il finlandese Maeki. 6° Federico Pellegrino a 4″42.

10.47 SCI ALPINO – Il francese Favrot è terzo a 0.28. 4° Kristoffersen a 0.39.

10.46 SCI ALPINO – Schmid secondo a 0.07 da Luitz. I tedeschi si confermano in grande spolvero.

10.45 SCI ALPINO – 45″77 il tempo totale di Luitz. Non dovrebbe avere problemi a qualificarsi. Il tedesco è davvero in palla.

10.44 SCI ALPINO – Inizia la seconda manche!

10.43 SCI DI FONDO – Bene Pellegrino, all’arrivo ha 4″13 sul francese Chanavat. Ma ora aspettiamo russi e norvegesi.

10.40 SCI DI FONDO – Partito Federico Pellegrino!

10.39 SKELETON – Alessia Crippa è seconda a 0.04 dalla britannica Crowley. Mancano ancora 15 atlete e, salvo sorprese, concluderà in 17ma piazza.

10.36 SCI ALPINO – E’ terminata la prima manche! Il tedesco Luitz guida con 0.01 sul connazionale Schmid, 0.07 sull’austriaco Pertl, 0.08 sul croato Zubcic, 0.12 sull’austriaco Rachner ed il francese Pinturault. Seguono Bissig, Read, De Aliprandini, Kristoffersen, Jakobsen, Faivre, Haugan, Favrot, Gstrein e Nestvold-Haugen. Sono questi, per ora, i 16 qualificati, tutti racchiusi in 28 centesimi!

10.34 SCI DI FONDO – Tra poco si comincia, pettorale n.1 per Federico Pellegrino.

10.28 SCI ALPINO – Grande prestazione dello svizzero Bissig, settimo a 0.14 su pista rossa! De Aliprandini scende in nona piazza.

10.27 SKELETON – A breve la seconda manche femminile a Sigulda, con Valentina Margaglio che insegue la top10.

10.25 SCI ALPINO – Hannes Zingerle è 29° a 0.48. Ha perso però tantissimo in partenza: lì ha compromesso la propria prestazione.

10.24 SCI DI FONDO – Alle 10.40 le qualifiche maschili con Pellegrino, De Fabiani, Rastelli e Salvadori.

10.22 SCI DI FONDO – Terminate le qualifiche femminili della sprint di Ruka. Greta Laurent brilla e conclude quarta a 5″92 dalla norvegese Stenseth. Passa anche Lucia Scardoni, 24ma a 10″36. Eliminata Anna Comarella, 46ma a 16″19.

10.21 SCI ALPINO – Niente da fare per Roberto Nani, tempo alto sulla pista blu. E’ 33° a 0.67, stesso tempo di Borsotti. L’Italia rischia di aggrapparsi al solo De Aliprandini.

10.19 SCI DI FONDO – Eliminata Anna Comarella, ma non è una sprinter e andrà valutata nelle prove di distanza dei prossimi giorni.

10.18 SCI ALPINO – Stupisce l’austriaco Pertl, terzo a 0.07. E’ stato il migliore sulla pista rossa. De Aliprandini scende in ottava piazza, comunque pienamente in corsa per la qualificazione.

10.14 SCI ALPINO – Al comando il tedesco Luitz con 0.01 sul connazionale Schmid e 0.08 sul croato Zubcic. Poi a 0.12 l’austriaco Rachner ed il francese Pinturault, che è stato il migliore sulla pista rossa. Sesto il canadese Read a 0.16, poi ottimo settimo De Aliprandini a 0.19. L’azzurro ha gareggiato sul tracciato rosso, quello più sfavorevole.

10.14 SCI DI FONDO – Lucia Scardoni è 21ma a 10″36, dovrebbe farcela a qualificarsi.

10.12 SCI DI FONDO – OTTIMA GRETA LAURENT! E’ addirittura quarta! Al comando la norvegese Stenseth rispettivamente con 4″10 e 5″60 sulle svedese Dahlqvist e Svahn. Poi l’azzurra a 5″92!

10.11 SCI ALPINO – Purtroppo è molto alto il tempo di Borsotti sulla rossa: 23″53, distacco di 0.67 e qualificazione compromessa.

10.10 SCI ALPINO – Pinturault è quarto a 0.12, è stato il migliore sulla pista rossa. Ottimo anche Luca De Aliprandini, sesto a 0.19, sempre sulla pista rossa. Dunque ha fatto peggio di appena 0.07 rispetto al francese.

10.08 SCI ALPINO – Il croato Zubcic è terzo a 0.08 da Luitz. L’austriaco Gstrein è sesto a 0.28.

10.07 SCI ALPINO – Buon tempo del norvegese Kilde sulla rossa, è sesto a 0.32 da Luitz, sempre al comando. Tra poco De Aliprandini e Borsotti.

10.06 SCI ALPINO – Il norvegese Braathen, leader della generale, è settimo a 0.38, ma ha gareggiato sulla pista rossa.

10.06 SCI DI FONDO – Ribom seconda a 2″12 da Weng.

10.05 SCI DI FONDO – Per ora al comando la norvegese Weng con 3″16 sull’americana Diggins.

10.04 SCI ALPINO – Kristoffersen è terzo a 0.22, quarto il francese Favrot a 0.27. Anche oggi la pista blu sembra più veloce.

10.03 SCI ALPINO – I tedeschi partono forte. Schmid è secondo ad appena 0.01 dal connazionale Luitz.

10.03 SCI ALPINO – 22″86 per Luitz, Windingstad paga 4 decimi. Il tracciato è più angolato rispetto a quello delle donne di ieri.

10.00 SCI DI FONDO – Iniziate le qualifiche femminili della sprint di Ruka.

10.00 SCI ALPINO – Iniziate le qualifiche del parallelo di Lech.

9.52 SCI ALPINO – De Aliprandini sarà opposto all’austriaco Raschner nella sua prima manche; Borsotti se la vedrà invece con il giovane americano Radamus. Nani affronterà lo svizzero Noger, Zingerle il tedesco Holzmann. Ricordiamo che non conterà tanto battere l’avversario, quanto realizzare un buon tempo.

9.44 SCI DI FONDO – Dalle 10.00 le qualifiche della sprint in tecnica classica a Ruka. Si comincia con le donne. L’Italia schiera Greta Laurent, Lucia Scardoni ed Anna Comarella.

9.41 SKELETON – Terminata la prima manche femminile a Sigulda. L’austriaca Flock comanda con 0.31 sulla russa Nikitina e 0.41 sull’olandese Bos. Completano la top5 la tedesca Hermann e la belga Meylemans. Undicesima Valentina Margaglio a 0.82, per la quale la top10 è distante appena 2 centesimi. 16ma a 1″40 Alessia Crippa. Erano 18 le atlete in gara.

9.38 SCI ALPINO – Alle 10,00 scatteranno le qualifiche del parallelo di Lech.

9.31 SKELETON – Valentina Margaglio ha realizzato il miglior tempo di spinta, 4″93. E’ rimasta in testa nei primi 3 intermedi, poi ne ha combinate di tutti i colori, rischiando anche di ribaltarsi. All’arrivo è decima a 0.82. Con l’esperienza potrà migliorare tanto.

9.28 SKELETON – La tedesca Hermann si inserisce in quarta piazza. Ora Valentina Margaglio.

9.19 SKELETON – L’austriaca Flock, già vincitrice a Sigulda la scorsa settimana, prenota il bis. E’ in testa con il nuovo record della pista: 51″47. Seconda a 0.31 la russa Elena Nikitina, alla quale non è bastato guadagnare ben 0.23 sull’avversaria nella sola fase di spinta. Terza l’olandese Kimberley Bos a 0.41.

9.11 SKELETON – Due britanniche al comando in questo avvio. Laura Deas precede la connazionale Pittaway per soli 7 centesimi. Terza la francese Bessard a 0.24.

9.04 SKELETON – Per l’Italia in gara Valentina Margaglio ed Alessia Crippa a Sigulda.

8.59 Buongiorno amici di OA Sport. Questo intenso venerdì di sport invernali prenderà il via a breve con lo skeleton femminile a Sigulda.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di questo venerdì 27 novembre ricco di sport invernali. È solamente un antipasto di ciò che ci aspetta nelle prossime settimane, ma inizia ad accendersi la stagione. Sci alpino, sci di fondo, skeleton, slittino, pattinaggio artistico e salto con gli sci: il menù è già ricco di appuntamenti interessanti.

Interessante e ricco di pathos il parallelo maschile in quel di Lech: seconda gara stagionale per gli uomini dopo il gigante d’apertura a Soelden. Al via quattro italiani con l’obiettivo di far bene: Luca De Aliprandini, Giovanni Borsotti, Roberto Nani ed Hannes Zingerle.

Il Bel Paese spera nello sci di fondo: si aprono i battenti in quel di Ruka (Finlandia) con le sprint a tecnica classica. Occhi puntati ovviamente su Federico Pellegrino, ma spazio anche a Francesco De Fabiani, Maicol Rastelli, Giandomenico Salvadori, Greta Laurent, Lucia Scardoni e Anna Comarella.

Primo appuntamento anche per la Coppa del Mondo di combinata nordica, sempre in quel di Ruka. Assente Alessandro Pittin, quattro azzurri in gara: Samuel Costa, Aaron Kostner, Giulio Bezzi e Raffaele Buzzi.

In terra finnica va in scena anche il salto con gli sci al maschile: oggi la qualificazione, con al via Alex Insam e Giovanni Bresadola.

Per gli sport da budello si parte nella Coppa del Mondo di slittino in quel di Igls con la Nations Cup. A Sigulda invece vanno in scena le gare-2 per quanto riguarda la Coppa del Mondo di skeleton: Valentina Margaglio e Mattia Gaspari ancora a caccia della top-10.

Seguite tutto in diretta con noi, non perdetevi neanche un istante di questo appassionante venerdì di sport invernale con il nostro LIVE.

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

