LIVE Sonego-Bublik 6-1 6-4, Parigi-Bercy 2020 in DIRETTA: vittoria di maturità. Il nuovo ranking e l’avversario

15.09: Grazie per averci seguito, buona serata e appuntamento allee prossime sfide degli azzurri a Parigi

15.09: E’ il primo successo italiano a Parigi Bercy in attesa del match di Berrettini e dopo le sconfitte di Travaglia, Caruso e Cecchinato

15.08: L’azzurro affronterà nel secondo turno l’australiano De Minaur in un incontro molto interessante

Lorenzo Sonego non ha problemi a superare il primo turno di Bercy! E’ la prima vittoria in assoluto in questo torneo per Sonego che si è trovato sotto 0-3 nel secondo set ma ha saputo rimontare fino al 6-4, dopo aver vinto 6-1 il primo set

40-0 Se ne va la risposta di Bublik

30-0 Esce la risposta di Bublik

15-0 Servizio e dritto di Sonego

5-4 Tiene il servizio Bublik e Sonego servirà per il match

40-30 Bel passante di dritto di Sonego

40-15 La volèe di rovescio di Bublik

30-15 Il rovescio out di Sonego

15-15 In rete la volèe di rovescio di Bublik

15-0 In rete il rovescio di Sonego dopo l’ennesima palla corta di Bublik

5-3 Sonego. Si ferma sul nastro la palla corta di Bublik. L’azzurro potrà servire per il match

40-0 Esce la risposta di Bublik

30-0 Lo smash di Sonego dopo la palla corta discutibile di Bublik

15-0 Ace di Sonego

Arriva il break del 4-3 per Sonego che strappa il servizio a Bublik

Nuovo gratuito di Bublik e 3-3 nel 2° set. Il kazako al servizio.

40-0 Ancora fuori la risposta di Bublik, che continua a far vedere un tennis discutibile.

30-0 Grande servizio da sinistra di Sonego e out la risposta di Bublik.

15-0 Ottimo attacco col dritto a sventaglio di Sonego.

Ancora palla corta di Bublik mal eseguita e Sonego recupera il break. Il kazako guida 3-2 nel 2° set, con l’azzurro che potrà servire per pareggiare.

0-40 Splendida veronica di Sonego e tre palle del controbreak.

0-30 Grande risposta col dritto di Sonego sulla riga!

0-15 Ottimo attacco col dritto di Sonego e smash risolutivo.

A zero conclude Sonego, approfittando di un Bublik molto approssimativo in risposta. Il kazako al servizio.

40-0 Ottimo passante di rovescio incrociato di Sonego.

30-0 Ottima accelerazione con il dritto incrociato di Sonego.

15-0 Buona la prima al corpo di Sonego, che conquista il punto.

Consolida il vantaggio Bublik in questo secondo set e 3-0 nel 2° set. Sonego andrà a servire.

40-15 Tante rotazioni di Bublik in questo scambio e 2 palle del 3-0 per lui in questo terzo set.

30-15 Nuova palla corta del kazako e ancora punto per lui.

15-15 Bravo Bublik a seguire a rete, dopo un’altra palla corta. Niente da fare per Sonego.

0-15 Bravo Sonego ad arrivare su quella palla corta di Bublik, chiudendo poi con lo smash.

Sbaglia la direzione dell’attacco Sonego e break in favore del kazako all’inizio di questo secondo set.

15-40 Doppio fallo di Sonego e ci sono due palle break per Bublik.

15-30 Servizio al corpo di Sonego e in rete il rovescio di Bublik.

0-30 Attenzione, out il rovescio di Sonego che non ha iniziato bene questo turno al servizio.

0-15 Non colpisce bene la palla col dritto Sonego su questo attacco di Bublik e palla out.

Tiene il servizio Bublik con due ottime prime di servizio e conquista il gioco. 1-0 per il kazako nel 2° set, Sonego in battuta.

30-30 Nuova palla corta di Bublik non eccezionale e Sonego ci arriva comodamente, chiudendo a rete.

30-15 Buona seconda slice di Bublik e out la risposta di Sonego.

15-15 Non un grande attacco di dritto di Bublik, passante puntuale di Sonego.

15-0 Buona l’accelerazione col dritto di Bublik.

Bublik al servizio!

E con il dritto a sventaglio l’azzurro si porta a casa il primo set: in 27′ Sonego vince 6-1 il parziale.

40-15 Buona risposta d’incontro di Bublik col rovescio lungolinea.

40-0 Lunga la risposta di Bublik e tre set-point per Sonego.

30-0 Splendido ace da sinistra di Sonego, con effetto a uscire.

15-0 Lungo il dritto di Bublik in risposta.

Nuovo break di Sonego! Palla corta mal eseguita dal kazako e 5-1 per l’azzurro che può servire per il set.

15-40 Bublik sta dando spettacolo “al contrario”, mettendo in mostra colpi senza logica. Sonego fa il suo e si crea due palle break.

Prova una stop-volley Bublik che gli resta letteralmente in mano e 4-1 Sonego in questo primo set. Parziale di 11-2 per lui e ora il kazako al servizio.

40-0 Tre prime vincenti di Sonego che ottiene così punti “gratuiti”.

Doppio fallo di Bublik! C’è il break di Sonego, avanti 3-1 nel 1° set. L’azzurro al servizio.

30-40 ERRORE DI BUBLIK! Palla break per Sonego.

30-30 Buona la prima di servizio da sinistra di Bublik, out la risposta di Sonego.

15-30 Affossa la contro-smorzata Sonego, su una palla corta a sorpresa di Bublik.

0-30 Grande gancio di dritto che fa molto male a Bublik. Ottima esecuzione di Sonego.

0-15 Out il tentativo di passante del kazako.

Al termine di un game molto lungo, la spunta Sonego annullando due palle break ai vantaggi. Il torinese in vantaggio 2-1 nel 1° set. Bublik al servizio.

40-40 Bravo Sonego a chiedere aiuto al servizio e una buona prima al centro annulla la palla break.

Palla break Bublik, risposta insidiosa del kazako e Sonego che prova un dritto lungolinea molto difficile che finisce fuori.

40-40 Sbaglia Sonego con il dritto inside-in, aprendo il campo a Bublik che così può concludere col rovescio.

40-30 Rovescio profondo di Bublik e dritto in rete di Sonego, sorpreso dal colpo del rivale.

40-15 Ottima battuta da sinistra di Sonego e risposta che vola via di Bublik.

30-15 Prova a uscire dalla diagonale di dritto Bublik, ma trova la rete sul lungolinea.

15-15 Brutto errore in uscita dal servizio di Sonego, che affossa in rete il dritto.

15-0 Servizio al corpo di Lorenzo e risposta in rete di Bublik.

Grande accelerazione con il rovescio lungolinea di Bublik e 1-1 nel 1° set. Sonego andrà a servire.

40-15 Affossa il rovescio in risposta Sonego.

30-15 Out il rovescio di Sonego in manovra.

15-15 Lungo il dritto lungolinea di Sonego.

15-0 Servizio al corpo di Bublik e risposta in rete di Sonego.

Bravo Sonego, arriva perfettamente su un’altra palla corta di Bublik e col dritto inside-in ottiene il quindici. 1-0 nel 1° set lui. Il kazako al servizio.

40-15 Splendido servizio al corpo e dritto a sventaglio risolutivo di Sonego.

30-15 Grande palla corta di Bublik, col rovescio. Sorpreso Sonego.

30-0 Out il dritto lungolinea del kazako in manovra.

15-0 Buona la prima al servizio al corpo di Sonego, out la risposta di Bublik.

14.07: Sonego al servizio!

14.06: Riscaldamento ultimato, tra poco si parte!

14.03: I due giocatori in campo per effettuare il riscaldamento.

14.00: Tra poco prenderà il via il match tra Sonego e Bublik!

13.57: E così, nel giro di sette giorni, 10 posizione guadagnate nel ranking e la voglia di continuare l’ascesa a Parigi-Bercy dove ci sarà ad attenderlo il kazako Aleksandr Bublik. Ironia della sorte i due già si erano incontrati a Parigi, ma sul rosso dello Slam francese, e l’azzurro aveva avuto la meglio.

13.54: L’aspetto mentale, specie in uno sport come quello con racchetta e pallina, è estremamente importante e anche nella finale persa contro il russo Andrey Rublev (il giocatore più in forma del circuito) l’approccio è stato quello giusto e per il nativo di Mosca non è stata una passeggiata di salute.

13.51: I miglioramenti con la risposta di rovescio sono da abbinare alle indubbie qualità con il dritto e il servizio, senza dimenticare l’abilità negli spostamenti. In buona sostanza, un tennista completo, con una testa notevole.

13.48: Lorenzo sicuramente non è un talento cristallino alla Jannik Sinner o alla Lorenzo Musetti, che possono far sognare per le loro qualità, ma è un tennista con una grande dedizione e col lavoro si è costruito un gioco di un certo livello.

13.45: Colpo di fortuna? Non proprio. Il percorso di Sonego parla chiaro e gli ottavi di finale raggiunti al Roland Garros 2020 sono un altro dato da annotare. In buona sostanza, non è il caso di parlare di “eroe della settimana”.

13.42: L’ATP di Vienna gli ha regalato qualcosa di inatteso, specialmente perché lui da lucky loser non aveva di certo in programma il raggiungimento di una finale di un torneo 500 sul cemento e meno che mai di battere il n.1 del mondo Novak Djokovic nei quarti di finale (il settimo azzurro a sconfiggere il n.1 del ranking nella storia).

13.39: Il nativo di Torino ha centrato il suo best ranking (n°32 del mondo) e vuole far bene anche a Parigi, ma non ci sarà da sottovalutare l’esordio con il kazako Alexander Bublik, numero 49 della classifica mondiale.

13.36: Sul cemento austriaco, Sonego è stato grande protagonista, ottenendo anche la prestigiosa vittoria contro Novak Djokovic e diventando il sesto italiano di sempre a battere il numero uno del mondo.

13.33: Il piemontese va a caccia di conferme dopo la straordinaria partecipazione nel torneo di Vienna, dove ha raggiunto la sua prima finale della carriera in un ATP 500.

13.30: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match valido per il primo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy tra Lorenzo Sonego ed Alexander Bublik.

