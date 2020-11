Challenger Parma 2020, la nuova classifica di Lorenzo Musetti col secondo turno: top-120 del ranking ATP nel mirino

Lorenzo Musetti ha sconfitto il Fabrizio Ornago per 6-3, 7-5 e si è così qualificato al secondo turno del Challenger di Parma 2020, dove incrocerà Roberto Marcora. L’azzurro, reduce dalla semifinale nel torneo ATP 250 di Sardegna e da un infortunio al gomiro, ha giocato una partita di assoluto spessore tecnico sul cemento indoor della città ducale e ha così ribadito tutta la propria qualità. Il toscano vuole farsi strada in questa manifestazione e anche al prossimo turno partirà con tutti i favori del pronostico, mettendo nel mirino i quarti di finale.

Grazie al risultato odierno, Lorenzo Sonego ha rafforzato la sua posizione nel ranking ATP: al momento occupa il 124mo posto nella classifica mondiale, ha guadagnato 2 punti e ora ha un bottino di 509 punti. In caso di vittoria al prossimo turno, si porterebbe a quota 517 balzando virtualmente in 123ma posizione e la top-120 sarebbe davvero un passo. In caso di successo finale al Challenger di Parma si isserebbe a 582 punti e stazionerebbe attorno al 113mo posto della classifica mondiale.

Foto: Lapresse