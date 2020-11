Masters 1000 Parigi-Bercy, Lorenzo Sonego chi affronterà al secondo turno? Data e programma

Lorenzo Sonego affronterà l’australiano Alex De Minaur al secondo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy, torneo di tennis che si sta svolgendo sul cemento indoor della capitale francese. Il piemontese, reduce dalla finale giocata al torneo ATP 500 di Vienna, ha liquidato il kazako Bublik all’esordio nella manifestazione transalpina e si è così guadagnato la possibilità di tornare in campo mercoledì 4 novembre per incrociare un avversario davvero molto ostico e impegnativo, contro cui dovrà sfoderare una prestazione di assoluto livello se vorrà continuare la sua avventura in questa kermesse.

Il 25enne, ormai a ridosso della top-30 del ranking ATP, se la dovrà vedere con il 21enne nativo di Sydney, attuale numero 25 al mondo e ieri giustiziere di Stefano Travaglia al debutto. In palio un posto negli ottavi di finale da giocare contro il vincente della contesa tra il sudafricano Kevin Anderson e il russo Daniil Medvedev. Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Lorenzo Sonego-Alex De Minaur, secondo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e Now TV, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

SONEGO-DE MINAUR: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE:

Orario da definire Lorenzo Sonego vs Alex De Minaur

SONEGO-DE MINAUR: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Sky (palinsesto da definire).

In diretta streaming su Sky Go e Now TV.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Leo Hagen