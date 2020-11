Tennis, ATP Parigi-Bercy 2020: Corentin Moutet positivo al Covid-19, Marin Cilic passa al terzo turno

Primo caso di positività al Covid-19 nell’ATP Parigi-Bercy 2020, ultimo Master 1000 della stagione tennistica. Il 21enne Corentin Moutet, che ieri aveva battuto il nostro Salvatore Caruso nel primo turno del torneo sul cemento indoor, è risultato positivo al tampone ed è stato subito messo in isolamento, come previsto dai protocolli ATP. A confermarlo è la stessa associazione con un tweet, con il francese costretto dunque al ritiro. Ad usufruire dell’abbandono forzato di Moutet è Marin Cilic, che attende il risultato del match tra Ugo Humbert e Stefanos Tsitsipas per conoscere il suo avversario nel terzo turno.

Questo il tweet della pagina ATP Media Info:

Rolex Paris Masters – ATP Statement pic.twitter.com/5D0z1KaNnK — ATP Media Info (@ATPMediaInfo) November 3, 2020

Foto: Lapresse