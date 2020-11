Masters 1000 Parigi-Bercy, la nuova classifica di Lorenzo Sonego col secondo turno: top-30 del ranking ATP a un passo!

Lorenzo Sonego ha sconfitto il kazako Bublik per 6-1, 6-4 e si è così qualificato al secondo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy, dove incrocerà l’australiano Alex De Minaur. L’azzurro, reduce dalla finale al torneo ATP 500 di Vienna, ha giocato una partita di assoluto spessore tecnico sul cemento indoor della capitale francese contro un avversario sempre molto ostico e ha così ribadito il proprio eccellente stato di forma. Il piemontese, settimana scorsa capace di battere il numero 1 al mondo Novak Djokovic, vuole farsi strada in questa manifestazione e ora si troverà davanti un avversario di grandissima qualità tecnica.

Grazie al risultato odierno, Lorenzo Sonego ha rafforzato la sua posizione nel ranking ATP: al momento occupa il 32mo posto nella classifica mondiale, ha guadagnato 25 punti e ora ha un bottino di 1568 punti. In caso di vittoria al prossimo turno, si porterebbe a quota 1613 balzando virtualmente in 31ma posizione e la top-30 sarebbe davvero un passo, ma bisognerà regolare poi Kevin Anderson o Daniil Medvedev agli ottavi di finale per raggiungere l’obiettivo. Il 25enne deve comunque stare attento alle sue spalle perché il francese Ugo Humbert, il tedesco Jan Lennard Struff, il francese Adrian Mannarino, l’australiano John Millmann, il serbo Miomir Kecmanovic e il croato Marin Cilic possono minare la sua posizione nel caso in cui dovessero fare strada nell’ultimo Masters 1000 della stagione.

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI TENNIS

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Christian Hofer