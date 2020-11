LIVE Sci alpino, Slalom Levi in DIRETTA: il ritorno di Mikaela Shiffrin, in gara anche Brignone e Bassino

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La presentazione dello slalom di Gianmario Bonzi – La startlist ed i pettorali della prima manche

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima manche dello slalom di Soelden, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2020-2021. Ritorna lo spettacolo del Circo Bianco e lo fa con due slalom consecutivi sulle nevi della Finlandia.

C’è davvero grandissima attesa per il ritorno in gara di Mikaela Shiffrin. Dopo la lunghissima pausa per la drammatica scomparsa del padre negli ultimi mesi della scorsa stagione e dopo l’infortunio che non le ha permesso di essere a Soelden, l’americana finalmente si ritrova al cancelletto di partenza.

Shiffrin è pronta ad un serratissimo duello in questa due giorni con la slovacca Petra Vlhova. Ovviamente l’americana e la slovacca sono le due grandi favorite per giocarsi la vittoria. La svizzera Wendy Holdener è la prima vera avversaria per il duopolio Shiffrin-Vlhova, con l’elvetica che cerca ancora la sua prima vittoria della carriera in slalom.

Una vigilia caratterizzata dalla clamorosa esclusione della squadra svedese e dunque di una possibile protagonista come Anna Swenn Larsson. Dopo la positività al Coronavirus del capo allenatore, l’austriaco Christian Thoma, le slalomiste svedesi sono state messe in quarantena e dunque non potranno partecipare alle due gare del weekend.

Capitolo Italia. Le azzurre puntano ad una prima manche di livello che le permetta di essere competitive nella seconda per un piazzamento importante. Irene Curtoni parte con il 9 ed è la migliore nella startlist, ma attenzione anche Federica Brignone che scatta con il 16. Poi attenzione anche alle giovani Martina Peterlini e Marta Rossetti, senza dimenticare Marta Bassino con il 32. Debutto in Coppa del Mondo per Serena Viviani.

La prima manche dello slalom femminile di Levi scatterà alle ore 10.15. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta per non perdere nemmeno un istante dello spettacolo del Circo Bianco al femminile!

