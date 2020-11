Sci alpino, Mikaela Shiffrin: “Non speravo nel podio perché non ero sicura fosse possibile”

Mikaela Shiffrin è tornata con il secondo posto a Levi, in uno slalom speciale che ha restituito allo sci alpino un’interprete di rilievo altissimo. La sua emozione a fine gara è lo specchio di quella che, se non è la fine di un periodo della sua vita difficilissimo, ha almeno i contorni di una storia che riparte.

Dalla federazione americana filtrano le seguenti parole della venticinquenne di Vail: “Non volevo sognare che sarei arrivata sul podio perché non ero sicura se fosse possibile. Era da febbraio che mi chiedevo se sarei mai realmente tornata. Semplicemente essere al cancelletto di partenza è la cosa migliore che potessi fare“.

Quello odierno, per l’americana, è il podio numero 96, che si aggiunge a una collezione della quale fanno parte tre Coppe del Mondo assolute, sei di slalom speciale, una di slalom gigante, una di Super-G, due ori olimpici, cinque mondiali e complessivi 66 successi in una carriera che l’ha vista protagonista fin da quando aveva 17 anni e che, ora, sembra destinata a riprendere quel corso che si era bruscamente interrotto.

Foto: LaPresse