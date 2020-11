Sci alpino, Mikaela Shiffrin è seconda a 0.15 da Vlhova nella prima manche a Levi! 6a Irene Curtoni, 9a una super Marta Bassino!

Petra Vlhova precede Mikaela Shiffrin nella prima manche dello slalom femminile di Levi, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino 2020-2021. Il primo round del duello tanto atteso se lo aggiudica la slovacca, che ha chiuso con un vantaggio di 15 centesimi nei confronti dell’americana. Vlhova ha fatto la differenza sul muro, lasciando poi qualcosa nel piano finale, ma è certo che sarà grande battaglia per la vittoria nella seconda manche (partenza ore 13.15).

Shiffrin è partita con il numero uno ed è sicuramente un buon ritorno per l’americana dopo 300 giorni di stop dalle gare. Una prova senza sbavature, ma forse ha controllato troppo sul muro rispetto ad una Vlhova molto più aggressiva.

Loading...

Loading...

Sul podio virtuale ci sale per ora l’austriaca Katharina Liensberger, “la prima delle altre”, che ha chiuso in terza posizione con 52 centesimi di ritardo da Vlhova. Distacchi oltre il secondo dal quarto posto di Michelle Gisin, con l’elvetica che ha accusato un distacco di 1.07 dalla vetta. Dietro di lei la connazionale Wendy Holdener (+1.16).

Sesto posto per una convincente Irene Curtoni, distaccata di 1.23 da Vlhova. Molto positiva la prestazione dell’azzurra, che ha tenuto bene sul muro, perdendo poi sul piano finale. La possibilità di un ottimo risultato c’è ed ora servirà una seconda manche molto simile alla prima. Curtoni ha preceduto la canadese Laurence St-Germain (+1.24), l’austriaca Katharina Truppe (+1.33) ed una strepitosa Marta Bassino. Una prima manche davvero eccezionale quella della piemontese, partita con il pettorale 31, che ha chiuso nona con un ritardo di 1.34 dalla vetta. Bassino conferma una crescita davvero impressionante anche in slalom ed ora può sognare il miglior risultato della carriera tra i pali stretti e sarebbero punti importantissimi in chiave classifica generale. A completare la Top-10 c’è la norvegese Mina Fuerst Holtmann (+1.36)

Non lontana dalle prime dieci c’è Federica Brignone, quattordicesima a 1.61. Una buona prima manche per Brignone che va a caccia della rimonta nella seconda prova. Più lontane le altre italiane, con un ritardo oltre i due secondi: Marta Rossetti (+2.12), Martina Peterlini (+2.21), Lara Della Mea (+2.35).

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI SCI ALPINO

andrea.ziglio@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse