LIVE Nuoto, Finale ISL 2020 DIRETTA: si assegna il titolo! Caeleb Dressel e Benedetta Pilato a caccia di nuovi record

Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata della finale della International Swimming League 2020, la manifestazione per club di nuoto che si chiude oggi alla Duna Arena di Budapest. Le squadre sono arrivate a Budapest un mese e mezzo fa e sono state messe in una “bolla” creata come misura di contenimento del contagio da Coronavirus sull’Isola Margherita.

Si gareggia in vasca corta: anche la finale è composta da 39 gare: 32 individuali, 5 staffette a squadre e 2 skin race, una delle novità della stagione. L’altra novità solo per la finale sono gli 800 stile libero dimostrativi. La squadra che vincerà la staffetta mista potrà scegliere lo stile della skin race. L’altra novità è il tempo jackpot: se un nuotatore chiude la sua gara con un un margine di vantaggio maggiore di un “tempo jackpot” specificato in una speciale tabella, conquista tutti i punti anche degli avversari. I punti vengono assegnati su una scala da 1 a 9. Il vincitore della gara si aggiudica 9 punti. I punti vengono raddoppiati nelle staffette e assegnati dopo ognuna delle 3 gare di skin race. Ci sono penalità di punti se un atleta, o una squadra nella staffetta, viene squalificato o non finisce la gara.

Anche la finale ha la durata di due giorni, ieri pomeriggio e oggi, domenica 22 novembre, e vedrà scontrarsi 4 squadre: gli Energy Standard di Benedetta Pilato, Florence Manaudou e Sarah Sjoestroem, i London Roar di Adam Peaty, i Cali Condors di Caeleb Dressel e gli LA Current di Ryan Murphy e Tom Shields. L’unica azzurra in gara, Benedetta Pilato, sarà al via oggi dei 100 rana. La classifica provvisoria dopo la prima giornata: Cali Condors 249; Energy Standard 217.5; London Roar 181.5; LA Current 161

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda giornata della finale della International Swimming League 2020, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, gara dopo gara, per non perdersi davvero nulla, appuntamento alle 18.00!

