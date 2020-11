Nuoto, ISL 2020: Cali Condors e LA Current in finale, Dressel fa il record del mondo dei 100 misti, Marco Orsi 5°

Signore e signori ci siamo. Saranno Energy Standard, London Roar, Cali Condors e LA Current le compagini finaliste di questa edizione 2020 dell’Intenational Swimming League 2020, di scena a Budapest (Ungheria). Atto conclusivo che si disputerà nei giorni 21-22 novembre. Nella vasca corta della Duna Arena l’ultima semifinale ha regalato grande spettacolo e i pronostici sono stati rispettati. Di seguito lo score finale: Cali Condors 605.5; LA Current 462; Iron 340.5; Toronto Titans 303.

Mattatore della giornata magiara, manco a dirlo, Caeleb Dressel. L’asso nativo di Green Cove Springs ha fatto acqua bianca, più che fuochi d’artificio, e non si può che partire dal suo strepitoso record del mondo dei 100 misti: 49″88 per lui e primo uomo sul pianeta ad abbattere il muro dei 50″. Nel vorticoso alternarsi degli stili Dressel ha fatto letteralmente il vuoto precedendo il compagno di squadra Cieslak e il rappresenta degli LA Current Hvas, rispettivamente in 51″14 e in 51″95 (quinto Marco Orsi in rappresentanza degli Iron con il crono di 52″18). Altro super tempo è stato quello dei 100 stile libero dove con 45″20 Caeleb ha stabilito il nuovo primato americano, completando anche in questo caso una doppietta per i Cali Condors, visto il secondo posto di Justin Ress (46″32). Altra gara, altra vittoria per Dressel e soci nella 4×100 stile libero mista e per lui una frazione lanciata da 45″01. Strano ma vero, c’è un secondo posto da annotare per il ragazzo della Florida nei 50 farfalla vinti dal brasiliano Nicholas Santos (21″80), mentre per lo statunitense è arrivato un ottimo 22″04.

Cali Condors che hanno posto il loro sigillo anche nei 200 farfalla femminili con Hali Flickinger (2’04″25), nei 100 dorso femminili con Olivia Smoliga abile a infrangere la barriera dei 56″ (55″99), nei 200 stile libero femminili grazie alla campionessa olimpica di Londra 2012 Allison Schmitt (1’52″85), nei 200 stile libero maschili con doppietta Haas-Majchrzak (1’42″00-1’42″53), nei 100 rana femminili con Lilly King (1’03″29) a precedere la compagna di squadra Molly Hannis (1’04″51), nei 400 misti con la già citata Flickinger (4’27″07), e nelle Skin Race femminili nelle quali King e Hannis hanno fatto ancora la differenza.

Di sicuro, gli LA Current non hanno sfigurato. La francese Beryl Gastaldello si è portata a casa i 100 stile libero (51″38) e i 100 misti femminili (57″86), Tom Shields è stato un siluro nei 200 farfalla, vinti con il nuovo primato americano di 1’49″02, con Eddie Wang (CAC) autore del nuovo record del mondo junior di 1’49″89. L’ultima firma per i californiani è stata posta dal campione olimpico e mondiale del dorso Ryan Murphy, a segno nelle Skin Race.

Foto: LaPresse