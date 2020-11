Nuoto, ISL 2020: seconda semifinale. Cali Condors e LA Current fanno il vuoto nella prima sessione. Dressel un siluro

Pronostici rispettati al termine della prima sessione della seconda semifinale delle International Swimming League 2020. Nel penultimo atto della Champions League del nuoto i Cali Condors e gli LA Current hanno confermato i favori del pronostico, con la compagine di base a San Francisco in vetta con 282.0 punti, a precedere LA (255.0 punti), gli Iron (173.0 punti) e i Toronto Titans (171.0 punti).

Caeleb Dressel primattore nella vasca della Duna Arena di Budapest (Ungheria). L’asso americano ha messo in fila tutti nei 100 farfalla vinti con il crono di 48″92 (miglior tempo ottenuto in tutta la manifestazione) davanti al forte connazionale degli LA Current Tom Shields (49″01) e poi sfiorando di 4 centesimi il suo primato del mondo nei 50 stile libero. 20″28 il suo tempo davanti a Kristian Gkolomeev (LAC) in 20″80. Una potenza in acqua devastante che si è manifestata anche nella 4×100 stile libero maschile, vinta però dai rivali di Los Angeles, nella quale il campione statunitense ha coperto una frazione lanciata da 44″91. Davvero impressionante.

Loading...

Loading...

Cali Condors a segno poi con la solita Lilly King nei 200 rana (2’16″18), vittoriosa nel confronto già visto nella prima fase con la canadese Kelsey Wog (2’17″18), rappresentante della formazione di Toronto. King, c’è da dire, sconfitta nei 50 rana dalla compagna di squadra Molly Hannis (29″24), ma una doppietta che ha permesso alla squadra di San Francisco di portarsi a casa tanti punti. Gli altri centri di giornata dei leader statunitensi sono stati siglati da Beata Nelson nei 200 dorso donne (2’01″65), dalla staffetta 4×100 stile libero femminile, da Olivia Smoliga nei 50 dorso donne (25″75), da Hali Flickinger nei 400 stile libero femminili (4’00″79), da Townley Haas nei 400 stile libero (3’41″35) e dalla 4×100 mista femminile.

In casa LA da notare il grande crono della francese Beryl Gastaldello che ha conquistato il record nazionale di 55″32 nei 100 delfino, nello stesso tempo il dorsista americano Ryan Murphy ha sfiorato il proprio personale nei 200 dorso: 1’47″48 a 14 centesimi dal tempo citato, concedendo poi il bis nei 50 dorso (22″76) e dando il via al successo degli LA Current nella staffetta mista maschile con una buona frazione nei 100 dorso di 49″90.

CLICCA QUI PER I RISULTATI COMPLETI

giandomenico.tiseo@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse