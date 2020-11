Nuoto, ISL Budapest 2020. Benedetta Pilato superstar: vittoria e record italiano nei 50 rana! Energy Standard e London Roar verso la finale

Un record mondiale, un record italiano e uno asiatico. I fuochi d’artificio illuminano la prima giornata delle semifinali della ISL 2020 che vede gli Energy Standard guidare la classifica davanti ai London Roar che sono molto vicini alla conquista di un posto in finale, più staccati i Tokyo Frog Kings e i New York Breaker.

Tra le grandi protagoniste di giornata c’è l’unica italiana in vasca, Benedetta Pilato che ha trionfato nei 50 rana con l’ennesimo ritocco del record italiano che già le apparteneva. Una condotta di gara al limite della perfezione al cospetto dell’ex campionessa mondiale Alia Atkinson. L’azzurra devastante nella fase nuotata va a vincere in 28″86 proprio davanti a Atkinson e Aoki. Benedetta Pilato partecipa, poi, alla vittoria della staffetta 4×100 mista degli Energy Standard con una frazione a rana lanciata da 1’03″19.

Loading...

Loading...

La giornata è stata illuminata anche dal record del mondo, il primo in questa ISL 2020, di Kyra Toussaint nei 50 dorso. Un dominio assoluto dell’olandese che guida dal primo all’ultimo centimetro e tocca in 25″60 distanziando Sakai e Kubova. La sfida più attesa, quella dei 50 stile libero uomini, va a Florent Manaudou che, con 20″63 rifila tre decimi al recordman mondiale Vladimir Morozov che continua a palesare uno stato di forma precario.

Doppio successo per Sarah Sjoestroem che si impone nei 100 farfalla in 55″44 e nei 50 stile libero in 23″43. Nei 100 farfalla uomini finale strepitoso di Le Clos che si impone in 49″14, così come nel finale Emily Seebohm piazza la zampata nei 200 dorso e vince in 2’01″04 davanti a Sakai e Shirai, e Irie con 1’49″02 si aggiudica i 200 dorso uomini distanziando Rylov e Kolesnikov, coppia russa degli Energy Standard.

Nei 200 rana donne Emily Escobedo regala la prima vittoria ai NY Breakers con 2’16″71, davanti a Lazor e Renshaw, tra gli uomini sconfitta per il tedesco Koch, battuto da uno straripante Prigoda, vittorioso in 2’01″20. Nei 200 misti uomini Duncan Scott vince in 1’56″66 davanti ad Hagino e Vazaios, mentre tra le donne la giapponese Ohashi domina e vince con 2’03″93, nuovo record asiatico. Secondo posto per Pickrem, terza piazza per Wood.

Nei 50 rana uomini rimonta incredibile di un pimpante Adam Peaty che vince in 25″50, secondo posto per Shymanovich, terza piazza per Prigoda, mentre nei 50 dorso uomini si impone in 22″89 Guilherme Guido, davanti a Diener e Kawamoto. Nei 400 donne Leah Smith domina dall’inizio alla fine la gara e vince con 3’58″26, secondo posto per Haughey, terzo per Kapas. In campo maschile rimonta del britannico Dean che approfitta del calo di Rapsys nel finale e vince in 3’37″87, terzo posto per Smith.

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI NUOTO

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto Lapresse