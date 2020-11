LIVE Musetti-Ornago 6-3 7-5, Challenger Parma 2 in DIRETTA: il toscano si qualifica per il secondo turno

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

VINCE LORENZO MUSETTI: 6-3 7-5 in un’ora e 18 minuti per il toscano, con l’ultimo dritto che lo manda al secondo turno dove affronterà l’esperto Roberto Marcora, quest’anno buon protagonista anche a livello ATP.

Vantaggio Musetti, MATCH POINT: prima vincente.

40-40 Si carica Musetti dopo aver intercettato di rovescio il dritto in corsa di Ornago che tentava il difficile passante con il toscano a rete.

30-40 PALLA BREAK ORNAGO: prima vincente di Musetti.

15-40 DUE PALLE BREAK ORNAGO: dritto lungo di Musetti.

15-30 Bello scambio da parte di entrambi, Musetti chiama a rete Ornago che riesce però a intercettare il tentativo di vincente incrociato di dritto con la volée in allungo.

15-15 Fuori di metri il dritto di Ornago.

0-15 Rovescio in rete di Musetti.

6-5 BREAK MUSETTI: in rete il dritto in avanzamento di Ornago, il toscano servirà per chiudere la partita.

30-40 PALLA BREAK MUSETTI: gran passante lungolinea di rovescio che si stampa sulla riga, lasciando Ornago fermo.

30-30 Dritto in rete di Ornago.

30-15 Viene ancora a rete Ornago, Musetti non riesce a tenere in campo il dritto in corsa.

15-15 Prende campo con il dritto Ornago e chiude con lo smash.

0-15 Non controlla il recupero di dritto Ornago.

5-5 Sesto ace di Musetti.

40-0 Palla corta vincente di Musetti, non ci arriva Ornago.

30-0 Prima vincente al centro di Musetti.

15-0 Spinge con il dritto Musetti per ottenere il punto.

4-5 Ornago, prima vincente che lo porta avanti nel set.

Vantaggio Ornago, servizio e dritto in avanzamento.

40-40, 2a parità: secondo ace di Ornago, al centro, per annullare anche questa palla break.

Vantaggio Musetti, PALLA BREAK: stavolta Ornago sbaglia con l’avanzamento verso la rete.

40-40 Ornago viene ad annullare a rete la palla break.

30-40 PALLA BREAK MUSETTI: stavolta è il toscano a spingere con il dritto provocando l’errore del suo avversario.

30-30 Ornago tiene lontano Musetti dalla riga di fondo con il dritto, il toscano sbaglia alla fine con il rovescio in lunghezza.

15-30 Serve bene Ornago, poi con il dritto si apre la via della rete e della facile volée.

0-30 Maestoso dritto in corsa da molto lontano di Musetti, che trasforma la difesa in un vincente incrociato.

0-15 Rovescio in rete di Ornago.

4-4 BREAK ORNAGO: sbaglia con il dritto Musetti, mandandolo lungo. Si riapre il set.

30-40 PALLA BREAK ORNAGO: scambio molto ben orchestrato dal lombardo con il dritto, va poi a chiudere con lo smash e a caricarsi.

30-30 Risposta di dritto di Ornago nei piedi di Musetti.

30-15 Prima centrale vincente di Musetti.

15-15 Quinto ace di Musetti.

0-15 Dritto in corsa di Musetti che finisce largo.

4-3 Musetti, prima vincente di Ornago.

40-15 Spinge con il dritto Ornago e si prende il punto.

30-15 Servizio e dritto di Ornago.

15-15 Sul lob di Musetti ci prova con la veronica Ornago, ma la palla finisce in rete.

15-0 Buona prima e dritto vincente di Ornago.

4-2 Musetti, prima vincente.

40-30 Gran volée in allungo di Musetti con il rovescio sul tentativo di passante di dritto di Ornago, che poi scivola e rimane a terra per qualche secondo prima di rialzarsi, tornare alla sua panchina e fare dei movimenti con l’interessato arto inferiore sinistro.

30-30 Musetti gioca il rovescio slice per prendere la rete, non fa in tempo perché Ornago sbaglia il suo e poi si arrabbia in modo vocalmente ben udibile.

15-30 Risposta vincente di rovescio incrociato di Ornago.

15-15 Quarto ace di Musetti.

0-15 Molto bravo Ornago a girare lo scambio, con finale chiamato dritto sulla riga esterna.

3-2 Musetti, punto con tentativi vari di numeri per lo spettacolo, compreso un tentato lob-tweener del diciottenne di Carrara che Ornago intercetta con lo smash vincente.

40-0 Dritto vincente di Ornago che comanda fin dal servizio.

30-0 Gran rovescio lungolinea di Ornago in contropiede, match che negli ultimi punti si è decisamente alzato di livello.

15-0 Primo ace di Ornago.

3-1 Musetti, un paio di magie! Volée di dritto difficile in allungo e poi demivolée con palla corta di rovescio che si ferma a tanto così dalla rete.

40-15 Rovescio in rete di Musetti dopo il servizio.

40-0 Terzo ace di Musetti.

30-0 Sbaglia la risposta Ornago.

15-0 Servizio e dritto di Musetti.

2-1 BREAK MUSETTI: spinge il toscano, non controlla Ornago con il dritto ed è di nuovo avanti il più giovane dei due anche nel secondo set.

15-40 DUE PALLE BREAK MUSETTI: la seconda di Ornago se la porta via il nastro.

15-30 Raro scambio lungo, è Ornago a sbagliare con il dritto.

15-15 Ornago viene a rete con il rovescio, lungo il pallonetto di Musetti.

0-15 Ornago prepara la discesa a rete con il rovescio slice, che però è appena lungo.

1-1 Altra prima vincente di Musetti esterna.

40-0 Risposta di rovescio non ben impattata da Ornago.

30-0 Ancora è il servizio ad aprire la via per Musetti.

15-0 Prima vincente di Musetti.

0-1 Ornago, prima e presa della rete per il lombardo che inizia bene il secondo set.

Vantaggio Ornago, prima vincente.

40-40 Rovescio vincente di Musetti con Ornago che era giunto ancora una volta a rete.

40-30 Musetti riesce a girare rapidamente lo scambio per giocare il dritto vincente dal centro.

40-15 Altra prima profonda di Ornago.

30-15 Buona prima di Ornago, esterna.

15-15 Risposta vincente di dritto di Musetti su una seconda tenera di Ornago.

0-15 Rovescio largo e lungo di Musetti.

6-3 SET MUSETTI: risposta di dritto in rete di Ornago, finisce il primo parziale.

40-0 TRE SET POINT MUSETTI: dritto incrociato vincente dopo aver comandato fin dalla prima.

30-0 Scambio a rete vinto da Musetti.

15-0 Secondo ace di Musetti.

5-3 Musetti, lascia andare la risposta per servire per la seconda volta per il set.

40-0 Prima vincente esterna di Ornago.

30-0 Non controlla la risposta sul servizio al corpo Musetti.

15-0 Dritto in corsa in rete di Musetti.

5-2 Musetti, BREAK ORNAGO: dritto appena lungo in avanzamento del toscano che cede la battuta.

15-40 DUE PALLE BREAK ORNAGO: Musetti scende in modo scriteriato a rete, la risposta di dritto del lombardo gli finisce sul dritto senza possibilità di controllo.

15-30 Appena lungo il rovescio di Musetti verso l’incrocio delle righe dopo il servizio.

15-15 Risponde d’autorità Musetti col primo ace.

0-15 Ottima risposta di Ornago.

5-1 Musetti, Ornago riesce a prendere la via della rete, passante del ragazzo di Carrara appena largo, ma sarà quest’ultimo a servire per il set.

40-30 Musetti prova a costruirsi il punto con il rovescio slice incrociato, ma mette lungo quello in lungolinea che nelle intenzioni era vincente.

30-30 Torna a rete Ornago, rovescio di Musetti che finisce largo.

15-30 Altra discesa a rete di Ornago, senza un senso compiuto perché Musetti lo passa facilmente col dritto incrociato.

15-15 Buona prima centrale di Ornago.

0-15 Rovescio slice in rete di Ornago.

5-0 Musetti, altra prima vincente che conferma il break.

40-30 Non controlla la risposta di rovescio Ornago.

30-30 Buona risposta di dritto di Ornago, Musetti non riesce a giocare il suo in controbalzo, mettendolo in rete.

30-15 Dritto sulla riga di fondo di Musetti, Ornago non trova il tempo di organizzarsi con il rovescio che finisce in rete.

15-15 Viene a rete Musetti, ma la volée di rovescio gli rimane in rete.

15-0 Prima esterna vincente di Musetti.

4-0 BREAK MUSETTI: in rete la volée alta di rovescio di Ornago che perde di nuovo la battuta.

30-40 PALLA BREAK MUSETTI: servizio e rovescio di Ornago.

15-40 DUE PALLE BREAK MUSETTI: è ancora il dritto a fare la differenza, lo gioca vincente incrociato.

15-30 Altro ottimo dritto dal centro di Musetti che tocca la riga subito dopo quella del servizio.

15-15 Musetti spinge sul rovescio di Ornago, ma l’ultimo dritto lo mette fuori.

0-15 Gran rovescio vincente dal centro di Musetti.

3-0 Musetti, prima vincente e break confermato.

Vantaggio Musetti, molto profondo il rovescio slice successivo al servizio che Ornago non riesce a gestire.

40-40 Prima vincente esterna di Musetti.

30-40 PALLA BREAK ORNAGO: doppio fallo di Musetti.

30-30 Risposta profonda di Ornago, Musetti cerca di giocare la palla corta di dritto che però finisce in rete.

30-15 Prima centrale vincente di Musetti.

15-15 Musetti fin dal servizio butta fuori dal campo Ornago e chiude col dritto in avanzamento.

0-15 Risponde bene Ornago che poi prende campo col dritto e vince il punto.

2-0 BREAK MUSETTI: in rete il dritto in corsa di Ornago.

0-40 TRE PALLE BREAK MUSETTI: doppio fallo di Ornago.

0-30 Altra discesa a rete di Ornago, Musetti gli tira il dritto addosso impedendogli di organizzarsi per la volée.

0-15 Viene a rete senza grande convinzione Ornago, viene passato dal rovescio lungolinea di Musetti.

1-0 Musetti, servizio e dritto.

40-30 Seconda profonda di Musetti al centro.

30-30 In rete poco dopo l’inizio dello scambio Musetti.

30-15 Dritto alto e carico di Ornago che finisce di poco lungo.

15-15 Sbaglia Musetti dopo il servizio.

15-0 Primo a servire è Musetti, con una prima vincente.

13:37 In corso la parte finale del riscaldamento tra i due.

13:34 Scopriamo qualche piccolo dettaglio su Ornago: 28 anni, attuale numero 424 del mondo, ha raggiunto il numero 355 nel novembre del 2018. Per lui cinque Futures vinti, un buon ruolino di marcia a inizio anno, ma una crisi di risultati dopo il lockdown.

13:30 Il vincitore di questo match affronterà Roberto Marcora, che ha sconfitto Stefano Napolitano (che arrivava dalle qualificazioni) per 6-3 6-4).

13:27 Luca Nardi (prima sua vittoria in un Challenger) ha appena battuto in quasi due ore Giulio Zeppieri per 7-5 5-7 6-4, e dunque siamo prossimi alla disputa del match tra Musetti e Ornago.

13:15 Un break di vantaggio per Nardi nel terzo set, potrebbe non essere lontano il momento di Musetti-Ornago.

13:00 Filippo Baldi non giocherà contro Lorenzo Musetti; il suo posto è stato preso dal lucky loser Fabrizio Ornago, ventottenne attualmente numero 424 del mondo. Match che inizierà peraltro in ritardo poiché Luca Nardi e Giulio Zeppieri stanno dando vita a un’autentica battaglia, giunta al terzo set, al PalaRaschi.

Musetti prima di Parma 2

Buona giornata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di primo turno del secondo Challenger di Parma, questa volta indoor, tra Lorenzo Musetti e Filippo Baldi.

Nel festival dei derby italiani (ce ne sono ben tre in programma, con questo preceduto da Marcora-Napolitano e Nardi-Zeppieri) arriva anche il debutto con ritorno del diciottenne di Carrara che ha calamitato l’attenzione del tennis italiano. Di fronte c’è Filippo Baldi, giocatore che sta cercando di risalire la classifica dopo un 2020 che lo ha visto scendere all’attuale numero 237 dalla top 150 alla quale si era affacciato nel 2019.

La sfida è inedita sul circuito, e promette anche di far vedere un buon livello di tennis oltre a due giocatori in cerca di cose diverse: se Musetti vuole capire il proprio stato dopo il problema al gomito che l’ha costretto a ritirarsi in semifinale contro il serbo Laslo Djere all’ATP 250 di Sardegna, Baldi intende dimostrare che è stato un incidente di percorso quello di Istanbul rispetto all’ottima prestazione offerta a Parma (versione rossa), dov’è giunto fino ai quarti.

Il PalaRaschi è a porte chiuse, ma la curiosità è tanta per uno dei confronti più interessanti che si possano trovare tra i migliori giocatori italiani presenti nel ranking ATP. C’è un tratto comune tra i due, sebbene riguardi il circuito juniores: entrambi sono arrivati ai quarti di finale a Wimbledon. Baldi non è mai andato oltre, Musetti invece ha raggiunto la finale a New York nel 2018 e ha vinto a Melbourne nel 2019. Altra curiosità che qualcuno ricorda: il milanese, nel 2015, vinse insieme a Matteo Berrettini, attuale numero 1 d’Italia, e atteso oggi dall’esordio a Parigi-Bercy, un paio di tornei Futures in doppio.

Il match tra Lorenzo Musetti e Filippo Baldi comincerà non prima delle ore 13:00, e comunque dopo quello tra Luca Nardi e Giulio Zeppieri. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

