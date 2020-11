Tennis, Lorenzo Musetti: “Il fastidio al gomito è passato, contento di giocare a Parma”

Lorenzo Musetti sarà protagonista al Challenger di Parma a partire da domani. L’azzurro, reduce da un infortunio al gomito patito durante la semifinale dell’ATP 250 di Sardegna, si rimette in gioco sul cemento indoor del Palazzetto dello Sport Bruno Raschi della cittadina ducale. Il giovane azzurro, il quale esordirà in un derby italiano con Filippo Baldi, ha parlato alla vigilia del torneo: “Mi sento molto bene, il fastidio al gomito è passato. Sto continuando la fisioterapia, ma sono in condizione per giocare. L’esperienza in Sardegna è stata fantastica nonostante l’infortunio, ho giocato un ottimo torneo. Sono contento di essere tornato a Parma, dove poche settimane fa ho disputato il Challenter del Tennis Club President: noi giocatori conosciamo la qualità dell’organizzazione di MEF Tennis Events, mi fa sempre molto piacere scendere in campo nei loro tornei“.

Foto: Lapresse