LIVE Moto3, GP Portogallo 2020 DIRETTA: Arenas e Ogura si giocano il Mondiale. Arbolino, serve un miracolo

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del warm-up e del Gran Premio del Portogallo, ultimo atto della Moto3 2020. Dopo le emozionanti qualifiche di ieri tutto è pronto per eleggere il campione di una bellissima stagione.

Albert Arenas, Ai Ogura e Tony Arbolino si contendono il trofeo in una corsa in cui può succedere di tutto. Il primo, spagnolo di casa Aspar, approda alla finale con 8 lunghezze sul nipponico di Honda Asia e con 11 punti sul lombardo di casa Snipers

Lo spagnolo Raul Fernandez scatterà dalla pole-position per la quinta volta in questo 2020. Il pilota KTM Ajo ha fermato il cronometro in 1.48.051 e partirà davanti al connazionale Jeremy Alcoba (Gresini) ed a giapponese Ayumu Sasaki.

Arenas ha registrato il sesto tempo alle spalle di Ogura. Attardato il nostro Arbolino. Quest’ultimo non è riuscito ad accedere alla Q2 e sarà costretto a scattare dalla ventisettesima casella.

Appuntamento alle 10.00 per la Diretta Live dell’ultimo warm-up e successivamente per il GP del Portogallo. Buon divertimento!

