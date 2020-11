Tony Arbolino vince il Mondiale Moto3 se…Le possibili combinazioni. Ad Arenas basta un 2° posto

Il Motomondiale 2020 oggi vedrà andare in scena la gara della Moto3 del GP di Portogallo: si correrà a Portimao e lo spagnolo Albert Arenas è in vetta alla graduatoria davanti al nipponico Ai Ogura, secondo a -8, ed a Tony Arbolino, terzo a -11, con una gara da disputare. Oggi si correrà l’ultimo Gran Premio stagionale sul circuito lusitano e l’italiano potrebbe fregiarsi del titolo iridato. Andiamo a scoprire quali combinazioni di risultati premierebbero l’azzurro.

LA CLASSIFICA DEL MONDIALE MOTO3

1 Albert ARENAS KTM SPA 170

2 Ai OGURA Honda JPN 162

3 Tony ARBOLINO Honda ITA 159

Loading...

Loading...

ARBOLINO VINCE IL MONDIALE SE

Vince e Arenas arriva 4° o peggio.

Arriva 2°, Arenas 8° o peggio e Ogura non vince.

Arriva 3°, Arenas 12° o peggio e Ogura non finisce 1° o 2°.

Arriva 4°, Arenas 15° o peggio, Ogura 6° o peggio.

NB: in tutte le casistiche si è tenuto conto anche degli arrivi alla pari. A quel punto si prendono in considerazione il maggior numero di vittorie, secondi posti e così via.

roberto.santangelo@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse