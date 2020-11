Moto3, risultato GP Portogallo 2020: Albert Arenas è campione del mondo, beffato uno splendido Arbolino! La gara va a Fernandez

Raul Fernandez (Red Bull KTM Ajo) si è aggiudicato in maniera letteralmente dominante il Gran Premio del Portogallo, quindicesimo ed ultimo appuntamento del Mondiale Moto3, ma la notizia più importante è che Albert Arenas (KTM Aspar) è il nuovo campione del mondo della classe più leggera. Lo spagnolo nativo di Girona succede al nostro Lorenzo Dalla Porta, che aveva vinto il titolo nella scorsa stagione, e diventa il nuovo “Re”. Per la Spagna si tratta del diciannovesimo trionfo iridato in questa categoria ed è il quinto da quando è arrivata la denominazione Moto3. Albert Arenas, infatti, riceve il testimone da nomi illustri come Maverick Vinales, Alex Marquez, Joan Mir e Jorge Martin. Per il ventiquattrenne del team Aspar Martin questa stagione si conclude con 3 vittorie (l’ultima però è datata 16 agosto nel GP d’Austria) e la sensazione che il più forte sia comunque sempre stato lui. Tranne qualche passo falso lo spagnolo ha proseguito con un ritmo importante, dando piena dimostrazione delle sue qualità. Si fermano ad un passo dal sogno, entrambi a 4 punti, il giapponese Ai Ogura ed il nostro Tony Arbolino che maledirà a lungo la prima gara di Aragon nella quale non ha potuto correre per questioni legate al Covid.

Sul tracciato di Portimao il dominio di Raul Fernandez (Red Bull KTM Ajo) è clamoroso. Chiude con 5.810 sul nostro Dennis Foggia (Honda Leopard) ma solamente perchè dopo metà gara ha tirato i remi in barca. Completa il podio lo spagnolo Jeremy Alcoba (Honda Kommerling) a 5.866. Quarta posizione per il suo connazionale Sergio Garcia (Honda Estrella Galicia 0,0) a 6.477, quindi è quinto Tony Arbolino (Honda Snipers) che, dopo essere partito ventisettesimo, recupera e chiude a 12.998. Sesta posizione per il sudafricano Darryn Binder (KTM CIP) a 13.065. settima per Celestino Vietti (Sky Racing team VR46) a 13.097. mentre è ottavo il giapponese AI Ogura (Honda Asia) a 13.929. Nono il britannico John McPhee (Honda Petronas) a 13.945, mentre è decimo il turco Deniz Oncu (Red Bull KTM Tech3) a 14.438 davanti al nostro Niccolò Antonelli (Honda SIC58) a 14.487 e ad Albert Arenas (KTM Aspar) a 14.708.

Loading...

Loading...

Chiude diciannovesimo Stefano Nepa (KTM Aspar) a 24.625, davanti a Romano Fenati (Husqvarna Max Racing) a 24.672 e Andrea Migno (Sky Racing VR46) a 27.637. Non va oltre la ventiquattresima posizione Riccardo Rossi (KTM BOE) a 35.003, mentre è ventiseiesimo il suo compagno Davide Pizzoli a 35.216.

LA GARA

Allo spegnimento dei semafori lo scatto migliore è di Raul Fernandez che sfrutta la pole position. Lo spagnolo imbocca per primo curva 1, inseguito da Tatsuki Suzuki e Ai Ogura, che infila Albert Arenas subito in curva 2. Tony Arbolino si tiene intelligentemente lontano dai guai ed è già diciannovesimo dopo pochi metri. La prima tornata si conclude con Ai Ogura che si mette in seconda posizione, inseguito da Albert Arenas che vuole marcarlo stretto, mentre Tony Arbolino è sedicesimo, dopo aver superato anche Celestino Vietti.

Raul Fernandez, come previsto, è davanti a dettare il ritmo della gara, con circa un secondo di margine sugli inseguitori che si danno battaglia. Jaume Masià (che deve scontare due long laps penalty) e Jeremy Alcoba scompigliano le carte e si mettono davanti a Albert Arenas e Ai Ogura, mentre Tony Arbolino è quindicesimo dopo tre giri, ma accusa già 4 secondi dalla vetta. Dopo cinque giri Raul Fernandez prende ufficialmente il largo e allunga ad oltre 2 secondi il suo gap rispetto ad un gruppetto di sette inseguitori condotto proprio da Albert Arenas, che vede di buon occhio la fuga del suo connazionale, mentre Tony Arbolino prosegue nella sua risalita e si porta in dodicesima posizione a 5.633 dal leader.

Il portacolori del team Red Bull KTM Ajo viaggia con un passo assolutamente impossibile per tutti gli altri, mediamente 7-8 decimi più veloce di tutti, e il suo margine cresce in maniera inesorabile. Si arriva a 10 tornate dalla conclusione con il nativo di Madrid che prosegue a suon di tempi record estendendo il suo dominio a oltre 8 secondi sugli inseguitori. Nel gruppetto Albert Arenas controlla la situazione con Ai Ogura che, invece, dà qualche segno di cedimento, e viene infilato anche da uno splendido Tony Arbolino che ha saputo ricucire lo strappo.

Gli ultimi chilometri non cambiano la situazione, con Raul Fernandez che sembra guidare una Moto2 visto il suo clamoroso margine rispetto ai rivali e vola a vincere la sua seconda gara della stagione, mentre alle spalle nel gruppo la battaglia è campale. A 5 giri dalla conclusione Dennis Foggia si porta in seconda posizione inseguito dal compagno Jaume Masià, quindi troviamo Tatsuki Suzuki, Jeremy Alcoba e Sergio Garcia, mentre Albert Arenas e Tony Arbolino lottano gomito a gomito, con Ai Ogura che è precipitato in undicesima posizione.

La battaglia fraziona il gruppo, con Tony Arbolino che si sbarazza di Albert Arenas e prova a tornare su chi lo precede per andare a conquistare i punti che lo separano dal titolo. Nel frattempo Jaume Masià cade e lascia campo libero ai duellanti. Albert Arenas sbaglia in curva 5 e si fa infilare da Ai Ogura e Niccolò Antonelli. Il titolo si decide sul filo di lana! Finisce nella ghiaia anche Tatsuki Suzuki e Albert Arenas si rimette in settima posizione in scia a Tony Arbolino per controllare. Il suo ultimo giro, tuttavia, è drammatico, con errori a ripetizione, fino a scivolare in dodicesima piazza. Con sapienza lascia sfogare i rivali e si tiene stretti i 4 punti di vantaggio in classifica.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL MOTOMONDIALE

alessandro.passanti@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse