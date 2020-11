MotoGP, gara 8 novembre: orario, programma GP Europa 2020, tv, streaming, guida Sky, DAZN e TV8

Grandissima attesa in vista della giornata di domani, in cui andrà in scena un fondamentale Gran Premio d’Europa 2020 valido come terzultima prova della stagione per quanto riguarda il Motomondiale. Nella classe MotoGP ci sono ancora sei piloti potenzialmente in lizza per il campionato perciò la tensione è altissima in quel di Valencia, pronta ad ospitare domani il primo dei due appuntamenti consecutivi previsti sul circuito Ricardo Tormo. Joan Mir è leader della classifica generale con 14 punti di vantaggio su Fabio Quartararo, 19 su Maverick Vinales, 25 su Franco Morbidelli, 28 su Andrea Dovizioso e 32 su Alex Rins. Da segnalare la partenza dalla pit-lane di Vinales, chiamato dunque ad una rimonta strepitosa a causa dell’utilizzo di un motore di troppo rispetto ai cinque previsti da regolamento per tutto il campionato.

Il Gran Premio d’Europa 2020, valevole come tredicesimo e terzultimo round stagionale del Motomondiale, sarà trasmesso integralmente in diretta tv su Sky Sport MotoGP ed in diretta streaming su Sky Go, NowTV e DAZN. Sarà possibile inoltre seguire su TV8 in chiaro ed in differita le gare di tutte e tre le classi a partire dalle ore 14.05. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un minuto del terzultimo atto del campionato a Valencia. Di seguito la programmazione televisiva completa della domenica del GP d’Europa 2020 per il Motomondiale:

PROGRAMMA GP EUROPA 2020 MOTOGP

La programmazione di Sky Sport MotoGP/HD

Domenica 8 novembre

ore 9.00-9.20, Moto3, Warm Up, diretta

ore 9.30-9.50, Moto2, Warm Up, diretta

ore 10.00-10.20, MotoGP, Warm Up, diretta

ore 11.00, Moto3, Gara, diretta

ore 12.20, Moto2, Gara, diretta

ore 14.00, MotoGP, Gara, diretta

La programmazione in differita di TV8/HD

Domenica 8 novembre

ore 14.05, Moto3, Gara, differita

ore 15.25, Moto2, Gara, differita

ore 17.05, MotoGP, Gara, differita

Foto: Lapresse