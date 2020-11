Moto2, Sam Lowes ha messo in scacco gli italiani. Bastianini e Marini devono invertire la rotta nelle ultime tre gare

Si è complicata maledettamente nell’ultimo mese la rincorsa al titolo iridato dell’Italia in Moto2, con un Sam Lowes scatenato che ha collezionato tre vittorie consecutive (interrompendo così un digiuno di quattro anni) ribaltando completamente la situazione e portandosi incredibilmente in testa al campionato prima dell’ultimo trittico stagionale. Il terzetto italiano composto da Enea Bastianini, Luca Marini e Marco Bezzecchi, a lungo in vetta alla classifica del Mondiale, ha accusato un evidente calo di rendimento in termini di prestazioni e soprattutto di risultati che ha consentito al britannico di rimettersi in corsa diventando adesso il vero favorito per il trionfo finale.

Il 30enne nativo di Lincoln, dopo il pesante errore commesso in Stiria (che ha compromesso anche la gara successiva a Misano causa penalità), ha cambiato marcia inanellando una striscia impressionante di cinque piazzamenti sul podio consecutivi in cui ha sempre messo in evidenza un passo straordinario fin dalle prove libere sia sul giro secco che sul ritmo gara. L’inerzia a questo punto è tutta dalla parte di Lowes, il quale però non ha margine di errore e di conseguenza non può permettersi alcuna battuta d’arresto da qui al termine del campionato per conservare la leadership della generale. Attualmente, con 75 punti ancora in palio nelle ultime tre gare, Lowes si trova al comando con 7 punti di vantaggio su Enea Bastianini, 23 su Luca Marini e 48 su Marco Bezzecchi.

Quest’ultimo si è di fatto messo fuori dalla lotta con i due zeri di Aragon (in gara-1 era in testa a tre giri dalla fine prima di cadere), mentre il fratello di Valentino Rossi sta attraversando un periodo di grandissima difficoltà dopo aver raccolto appena 5 punti nelle ultime tre tappe disputate. Marini non è riuscito ad affondare l’attacco decisivo a metà campionato, quando era il punto di riferimento tecnico della griglia, ed ora deve inseguire affannosamente con la necessità di tornare al top sperando nel frattempo in almeno un passo falso di Lowes. L’azzurro più costante e solido del lotto, almeno per quanto visto ad Aragon, è sicuramente Bastianini. Il 22enne riminese è stato in grado di limitare egregiamente i danni con due podi consecutivi nelle ultime due gare, restando a contatto con la cima della graduatoria in vista della volata conclusiva per l’iride.

Foto: Lapresse