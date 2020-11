Moto2, GP Europa 2020: Sam Lowes a caccia del poker per provare l’allungo, Bastianini e Marini devono reagire a Valencia

Ultima chiamata probabilmente in ottica iridata questo weekend per Enea Bastianini e Luca Marini, nel tentativo di fermare la cavalcata trionfale di un Sam Lowes in stato di grazia capace di aggiudicarsi le ultime tre gare consecutive e di raccogliere cinque piazzamenti di seguito sul podio. Una sequenza di risultati devastante ed estremamente significativa, specie in questo Mondiale Moto2 2020 privo di un vero dominatore, che ha proiettato il 30enne britannico EG 0,0 Marc VDS in testa alla classifica generale del campionato quando mancano appena tre round al termine della stagione. Dopo un weekend di riposo, domani si scende nuovamente in pista a Valencia per le prove libere del Gran Premio d’Europa 2020 in attesa delle qualifiche di sabato e soprattutto della gara domenicale che assegnerà 25 punti determinanti per la corsa all’iride.

Sam Lowes si presenta alla vigilia dell’ultimo trittico (due GP a Valencia, poi ultimo atto a Portimao) con 7 punti di margine su Enea Bastianini, 23 su Luca Marini e 48 su Marco Bezzecchi, mentre lo spagnolo Jorge Martin viene tenuto in gioco solo dall’aritmetica con i suoi 73 punti di ritardo dalla vetta (ne restano 75 a disposizione). Per quanto visto ad Aragon ed in generale per lo stato di forma dei vari piloti, il favorito d’obbligo per il successo a Valencia 1 è sicuramente Lowes, ma le incognite non mancano ed il risultato finale non è affatto scontato. Il leader del campionato infatti non ha un buon rapporto con il circuito Ricardo Tormo, avendo fallito sempre l’accesso sul podio (miglior risultato il 4° posto del 2016) nelle sue sei precedenti apparizioni nel Motomondiale.

Valencia però non ha mai sorriso particolarmente anche ai centauri azzurri di punta in lotta per il Mondiale, che vanno tutti a caccia della prima top3 in carriera sul tracciato iberico. Insomma, non ci sono riferimenti degni di nota relativi alle passate edizioni del GP valenciano, ad eccezione della striscia ancora aperta di tre trionfi consecutivi da parte della KTM (team ufficiale) nella classe mediana. Vedremo dunque se Jorge Martin o Tetsuta Nagashima riusciranno a prolungare questa sequenza vincente, con il futuro ducatista che si è già dimostrato molto competitivo in passato a Cheste (località in cui è ubicato il circuito) portando a casa un primo ed un secondo posto, oltre ad una pole position, ai tempi della Moto3. Da segnalare infine per l’Italia anche il romano Fabio Di Giannantonio come possibile carta da podio, dopo le ottime prestazioni di Aragon alla guida della sua Speed Up.

