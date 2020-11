LIVE Liverpool-Atalanta, Champions League DIRETTA: la Dea cerca punti ad Anfield Road

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Liverpool-Atalanta match della Champions League 2020-21, l’Atalanta cerca l’impresa di fare punti in casa dei campioni inglesi.

Grande emergenza in difesa per il Liverpool, che deve fare a meno di tutto il reparto difensivo titolare: davanti ad Alisson dunque Williams, Phillips, Matip e Tsimikas. A centrocampo dovrebbe esserci Fabinho con Henderson e Wijnaldium, in attacco Firmino verso la panchina per far posto a Jota, con Shaqiri e Mané ali d’attacco.

Per la squadra orobica la formazione è quasi al completo, con diversi elementi lasciati a riposo per la gara contro lo Spezia. Il Liverpool proverà a chiudere il discorso qualificazione così da concentrarsi su una Premier ancor più equilibrata rispetto al passato. Gasperini dovrebbe puntare in attacco sulla coppia Muriel accanto a Zapata, con Gomez alle loro spalle. Hateboer e Mojica sulle fasce, De Roon e Freuler in mezzo, Pasalic fuori per infortunio. In difesa Toloi, Palomino e Djimsiti davanti a Gollini.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Liverpool-Atalanta, partita valevole per la Champions League 2020/2021: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d'inizio alle ore 21:00.



