LIVE Lazio-Juventus, Serie A calcio 2020-2021 in DIRETTA: sfida d’alta classifica all’Olimpico

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Lazio-Juventus match della Serie A Tim 2020-21, big match del campionato italiano di Serie A, sfida tra biancocelesti e bianconeri.

Tra i recuperi vanno segnalati anche Lazzari e D.Anderson. In porta Inzaghi si affida a Reina. Davanti a lui ci sono Luiz Felipe, Acerbi e Radu. Quest’ultimo si allena da giorni con la squadra dopo il problema muscolare di inizio stagione. Ieri sera è stato inserito in lista campionato, ritorna subito titolare. Sulle fasce i titolari di queste ultime uscite Marusic e Fares, in mezzo Milinkovic, Cataldi in regia e Luis Alberto. In attacco ecco la coppia Correa–Muriqi. Senza Immobile, toccherà ancora al kosovaro. Caicedo sarà l’arma in più dalla panchina. Assenti appunto la scarpa d’oro Ciro Immobile, Strakosha e Lucas Leiva.

Senza Aaron Ramsey, assente per una lesione al retto femorale della coscia destra, Andrea Pirlo sfoglia la margherita per decidere su chi puntare sul lato destro del centrocampo: Kulusevski parte favorito su McKennie. A completare il reparto mediano Chiesa sul versante mancino oramai fisso con la coppia di centrocampo composta da Rabiot e Bentancur favoriti su Arthur. Davanti a Szczesny, spazio sugli esterni a Cuadrado e Danilo con la conferma della coppia Bonucci–Demiral con Chiellini non convocato. Davanti si va verso una nuova panchina per Dybala anche se a sorpresa potrebbe al posto di Alvaro Morata, intoccabile, senza dubbio, Cristiano Ronaldo.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Lazio-Juventus, partita valevole per la Serie A Tim 2020/2021: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 12:30. Buon divertimento!

Foto: Lapresse.