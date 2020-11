Calcio, Serie A 2020-2021: la Lazio pareggia 1-1 con la Juventus grazie a una rete di Caicedo a tempo scaduto

La Lazio trova un insperato e incredibile pareggio nel match casalingo contro la Juventus valido per la settima giornata di Serie A 2020-2021. I biancocelesti sono stati sotto praticamente per tutto l’incontro, ma, a tempo scaduto, Caicedo ha segnato la rete dell’1-1 regalando un punto prezioso ai suoi. I bianconeri salgono così a quota 13 punti in classifica, mentre la Lazio è a 11.

La Juventus parte fortissimo e al 15esimo sblocca immediatamente la partita con Cristiano Ronaldo che segna su cross di Cuadrado. La Lazio prova a reagire, ma le occasioni più ghiotte, nel primo tempo, le hanno i bianconeri. Al 37esimo CR7 non trova la porta con un tiro dal limite per un soffio, mentre sei minuti più tardi, lo stesso portoghese, ha colpito il palo.

Nel secondo tempo la partita è rimasta a lungo bloccata, senza grosse occasioni da ambedue le parti. La Lazio, dal settantesimo in poi, prova a premere il piede sull’acceleratore, ma senza grossissimi risultati. A dieci minuti dal termine i biancocelesti hanno avuto una bella occasione con Marusic, ma Szczeny ha parato il tiro del montenegrino in due tempi. I padroni di casa, nonostante tutto, hanno continuato ad attaccare a testa bassa e, al novantaquattresimo, quando ormai il match sembrava dover andare in archivio col successo degli ospiti, Caicedo, su assist di Correa, ha trovato la rete e ha pareggiato il match.

Foto: Lapresse