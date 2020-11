LIVE Lazio-Juventus 1-1, Serie A calcio 2020-2021 in DIRETTA: pareggia Caicedo all’ultimo secondo della partita. Pagelle e highlights

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DI LAZIO-JUVENTUS 1-1

14.36 Ecco le pagelle:

LAZIO (3-5-2): Reina 7, Luiz Felipe 6, Acerbi 5.5, Radu 5 (53′ Hoedt 6); Marusic 6.5, Milinkovic-Savic 7, Cataldi 5 (77′ Akpa Akpro 6), Luis Alberto 6.5 (77′ Pereira 6.5), Fares 5 (53′ Lazzari 6); Correa 7.5, Muriqi 5 (53′ Caicedo 8). All. S. Inzaghi 6.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny 6; Cuadrado 6.5, Demiral 6, Bonucci 4.5, Danilo 6; Kulusevski 7 (76′ McKennie 6), Bentancur 5.5, Rabiot 6, Frabotta 5.5 ; Morata 6 (88′ Bernardeschi s.v.), Cristiano Ronaldo 7.5 (76′ Dybala 5). All. Pirlo 5.

14.33 Finisce una partita che sembrava nelle mani dei bianconeri ma che dall’uscita di Ronaldo non erano più riusciti a creare azioni pericolose, pareggia la Lazio all’ultimo con il solito Caicedo.

95′ Finisce la partita, Lazio-Juventus 1-1.

94′ Gooooooooool, Caicedooooooooooooooooooooooooo, i biancocelesti all’ultimo secondo riescono a pareggiare la partita ancora una volta con Caicedo, Lazio-Juventus 1-1.

92′ Assedio Lazio in questo finale di partita.

90′ Ci saranno quattro minuti di recupero.

88′ Fuori Morata e dentro Bernardeschi nella Juventus.

86′ Lazio che prova l’assalto finale.

84′ Molti giocatori della Juventus accusano stanchezza.

82′ Giallo per Cuadrado per fallo su Marusic.

80′ Szczesny para un colpo di testa di Marusic a distanza ravvicinata.

78′ Giallo per Akpa Akpro per fallo su Bentancur.

76′ Fuori Luis Alberto e Cataldi per Akpa Akpro e Pereira nella Lazio.

74′ Fuori Ronaldo per un colpo insieme Kulusevski e dentro Dybala e McKennie per la Juventus.

72′ Punizione di Milikovic Savic che finisce sulla barriera.

70′ Tra poco sostituzione da entrambe le parti.

68′ Correa entra in area di rigore ma viene fermato all’ultimo momento da Bonucci.

66′ Kulusevski prova il tiro ma viene murato.

64′ Cristiano Ronaldo non approfitta di un contropiede 4 contro 2 sbagliando il controllo del pallone.

62′ Pirlo chiede alla sua squadra di restare alta.

60′ Pressa la Juventus, che compie il massimo sforzo per arrivare al raddoppio.

58′ Rabiot incrocia il tiro e chiama al miracolo Reina.

56′ Morata serve Ronaldo che mette in mezzo per lo spagnolo ma Reina anticipa tutto.

54′ Fuori Fares, Radu e Muriqi per Caicedo, Lazzari e Hoedt nella Lazio.

52′ Milinkovic-Savic ci prova con un sinistro a giro, pallone fuori di poco.

50′ Bentancur tenta il tiro da fuori, pallone fuori.

48′ Kulusevski prova il tiro, calcia male facendo finire il pallone nei piedi di Cataldi.

46′ Inizia la ripresa!

13.23 Partita divertente e a tratti spettacolare, con Ronaldo particolarmente in forma con una rete, un palo e una punizione salvata da Reina. Lazio che va vicina due volte al pareggio ma poco cinica sotto porta.

A tra poco per il secondo tempo!

46′ Finisce il primo tempo con il risultato di Lazio-Juventus 0-1.

45′ Ci sarà un minuto di recupero.

43′ Grande azione della Juventus precedentemente con Kulusevski protagonista a centrocampo.

41′ Traversa di Cristiano Ronaldo con un tiro a giro di destro.

39′ Radu prova il cross, ma il tentativo finisce fuori dal campo.

37′ Partita che ora viaggia sulle fiammate delle due squadre.

35′ Cristiano Ronaldo ci prova da fuori, palla che finisce vicinissima al primo palo.

33′ Possesso Lazio ora che prova a trovare buchi nella difesa bianconera.

31′ Cade Ronaldo che si tiene la spalla ma non dovrebbe essere nulla di grave.

29′ Tentativo di Correa da fuori, para Szczesny.

27′ Filtrante di Bentancur per Frabotta che viene anticipato.

25′ Possesso palla per la Juventus, ma non dura molto facendo arrivare la palla sul fondo.

23′ Squadre molto larghe in campo, un filtrante potrebbe essere decisivo da entrambe le parti.

21′ Ad un soffio dal pareggio la Lazio, torre di Milinkovic-Savic sul secondo palo che mette in mezzo per Muriqi che non arriva all’impatto.

19′ Correa da buona posizione spara alto sopra la traversa.

17′ Le fasce esterne stanno facendo la differenza in questo momento.

15′ Goooooooooooooooooool, Cristianoooooooo Ronaldooooooooooooooooooo, Cuadrado sfonda sulla destra saltando due uomini e mette in mezzo per Ronaldo che a porta vuota segna tranquillamente, Lazio-Juventus 0-1.

13′ Correa prova l’uno contro uno con Danilo, il brasiliano riesce a recuperare il pallone.

11′ Rabiot dalla distanza ci prova, pallone che viene bloccato da Reina.

9′ Break di Rabiot a centrocampo che serve Ronaldo che punta e va al tiro, para Reina.

7′ Ritmi altissimi in questo inizio di partita.

5′ Frabotta filtrante basso per Morata che per un soffio non trova l’impatto con il pallone.

3′ Cross di Milinkovic-Savic per Muriqi che non colpisce bene di testa.

1′ Inizia la partita!

12.25 Entrano in campo le due squadre tra poco si inizia.

12.22 Tra poco ingresso in campo delle due squadre nel terreno di gioco.

12.19 Partita da cifra tonda per due giocatori della Juve: Leonardo Bonucci gioca oggi la sua 400.ma partita da titolare in bianconero, considerando tutte le competizioni. Per Szczesny invece si tratta della 150.ma presenza in Serie A.

12.16 Mancano solamente 14 minuti all’inizio del match.

12.13 Sono risultati tutti negativi al Covid i tamponi ai quali si sono sottoposti i calciatori della Lazio la scorsa notte. Ci sono invece due casi di positività nello staff tecnico. A riportarlo è l’Ansa. I tamponi non sono stati eseguiti sui tre calciatori per i quali l’Asl ha disposto la quarantena: Immobile, Strakosha e Lucas Leiva. Tutti i test sono stati processati nel laboratorio di Avellino “Futura Diagnostica”.

12.10 Le squadre sono attualmente in campo per il riscaldamento.

12.07 Kulusevski agirà nella posizione di Ramsey (infortunato oggi) nel centro destra tra attacco e centrocampo.

12.04 Dybala visto il momento di forma di Morata parte necessariamente dalla panchina, difficile l’inizio dei tre big senza almeno Chiesa in panchina.

12.01 Sono 8 i nomi che compongono la panchina bianconera: Buffon, Pinsoglio, il 18enne difensore romeno Radu Dragusin, Arthur, McKennie, Bernardeschi, Portanova e Dybala.

11.58 Ben 6 squadre delle 8 impegnate finora in questa giornata, non sono riuscite a trovare il gol. Clean sheet per Consigli, Musso, Cragno, Provedel, Sepe e Dragowski.

11.55 A disposizione dell’allenatore della Lazio ci sono 12 giocatori pronti a entrare a partita in corso: Furlanetto, Alia, Patric, Armini, Hoedt, Parolo, Djavan Anderson, Lazzari, Moro, Akpa Akpro, Pereira e Caicedo.

11.52

11.49

11.46 La settima giornata di Serie A si è aperta venerdì sera con lo 0-0 tra Sassuolo-Udinese e con lo stesso risultato si è conclusa anche Parma-Fiorentina, ieri sera. L’ultimo pareggio tra Lazio e Juventus in Serie A risale a gennaio 2014 (1-1). Da allora, 10 successi bianconeri e due vittorie biancocelesti.

11.43 Anche considerando la Serie A, l’ultimo impegno di Lazio e Juve è stato in trasferta: i biancocelesti sono reduci dal pirotecnico 4-3 in rimonta a Torino, mentre la Juve una settimana fa ha sconfitto lo Spezia 4-1.

11.40 Lieve problema muscolare per Chiesa che non va nemmeno in panchina.

11.37 Ecco le formazioni ufficiali:

LAZIO (3-5-2): Reina, Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto, Fares; Correa, Muriqi. All. S. Inzaghi

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, Bonucci, Danilo; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Frabotta; Morata, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo

11.34 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale di Lazio-Juventus, partita della Serie A Tim.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Lazio-Juventus match della Serie A Tim 2020-21, big match del campionato italiano di Serie A, sfida tra biancocelesti e bianconeri.

Tra i recuperi vanno segnalati anche Lazzari e D.Anderson. In porta Inzaghi si affida a Reina. Davanti a lui ci sono Luiz Felipe, Acerbi e Radu. Quest’ultimo si allena da giorni con la squadra dopo il problema muscolare di inizio stagione. Ieri sera è stato inserito in lista campionato, ritorna subito titolare. Sulle fasce i titolari di queste ultime uscite Marusic e Fares, in mezzo Milinkovic, Cataldi in regia e Luis Alberto. In attacco ecco la coppia Correa–Muriqi. Senza Immobile, toccherà ancora al kosovaro. Caicedo sarà l’arma in più dalla panchina. Assenti appunto la scarpa d’oro Ciro Immobile, Strakosha e Lucas Leiva.

Senza Aaron Ramsey, assente per una lesione al retto femorale della coscia destra, Andrea Pirlo sfoglia la margherita per decidere su chi puntare sul lato destro del centrocampo: Kulusevski parte favorito su McKennie. A completare il reparto mediano Chiesa sul versante mancino oramai fisso con la coppia di centrocampo composta da Rabiot e Bentancur favoriti su Arthur. Davanti a Szczesny, spazio sugli esterni a Cuadrado e Danilo con la conferma della coppia Bonucci–Demiral con Chiellini non convocato. Davanti si va verso una nuova panchina per Dybala anche se a sorpresa potrebbe al posto di Alvaro Morata, intoccabile, senza dubbio, Cristiano Ronaldo.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Lazio-Juventus, partita valevole per la Serie A Tim 2020/2021: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 12:30. Buon divertimento!

Foto: Lapresse.