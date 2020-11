LIVE Juventus-Ferencvaros, Champions League in DIRETTA: un successo per mettere in banca la qualificazione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera agli amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Ferencvaros, match valido per la quarta giornata dei gironi di Champions League 2020-2021. I bianconeri scendono in campo con l’obiettivo di staccare il pass per gli ottavi di finale con due gare d’anticipo: oltre a vincere per ottenere l’accesso al prossimo turno la Juventus ha bisogno che il Barcellona faccia lo stesso con la Dinamo Kiev.

La formazione di Andrea Pirlo arriva dalla convincente vittoria casalinga contro il Cagliari con un cristiano Ronaldo che, Covid o no, non perde mai il “vizio” del gol. Una doppietta, quella del portoghese, arrivata verso la fine del primo tempo che ha permesso ai bianconeri di controllare la situazione nella ripresa senza spendere troppe energie in vista dell’appuntamento odierno. In classifica il Barcellona è primo a punteggio pieno con 9 punti in 3 partite, la Juventus invece è seconda a quota 6 grazie alle due vittorie contro Dinamo Kiev e Ferencvaros, mentre ungheresi e ucraini sono ultimi con un solo punto a testa e, dovessero perdere oggi, si andranno a giocare l’accesso all’Europa League nelle ultime due giornate.

Il Ferencvaros arriva allo Stadium in buona condizione perché dopo la sconfitta di due settimane fa contro la Juventus ha ottenuto tre vittorie di fila, due in campionato (3-0 contro il Mezokovesd e 1-0 contro l’Honved) e il successo nei 32esimi di Coppa d’Ungheria contro il Bicskei, ed è prima in campionato con 23 punti all’attivo.

