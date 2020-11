VIDEO Juventus-Cagliari 2-0, Highlights, gol e sintesi: Cristiano Ronaldo realizza una doppietta all’Allianz Stadium

E’ terminato 2-0 l’anticipo serale dell’ottava giornata del campionato di calcio di Serie A 2020-2021 tra Juventus e Cagliari. I bianconeri, grazie a una doppietta di Cristiano Ronaldo, hanno avuto la meglio nel confronto dell’Allianz Stadium. Un risultato che proietta la compagine di Andrea Pirlo a -1 dal Milan capolista, ma con una partita in più. Di seguito gli highlights e le azioni salienti del match:

GLI HIGHLIGHTS DI JUVENTUS-CAGLIARI 2-0

JUVENTUS-CAGLIARI 1-0: IL GOL DI CRISTIANO RONALDO

#SerieA Cristiano Ronaldo sigue agigantando su leyenda de su carrera y en su paso por Italia. El primer gol de CR7 ante el Cagliari. 🔥⚽️🔝pic.twitter.com/G7KANhrtmc — Contragolpe (@contragolpefc) November 21, 2020

JUVENTUS-CAGLIARI 2-0: IL RADDOPPIO DI CRISTIANO RONALDO

Juventus Cagliari maçında Merih Demiral’dan Cristiano Ronaldo’nun golüne asist https://t.co/MYkNZ8xAjH — no context süper lig (@nocontextsprlg) November 21, 2020

Foto: LaPresse