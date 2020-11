Calcio, Champions League 2020-2021: la Juventus ospita il Ferencvaros per ipotecare gli ottavi di finale

Missione ottavi di finale in Champions League per la Juventus. La squadra di Andrea Pirlo potrebbe staccare con due turni di anticipo il biglietto per la fase ad eliminazione diretta. I bianconeri ospitano domani sera gli ungheresi del Ferencvaros, già nettamente sconfitti all’andata con un perentorio 4-1. Alla Juve per centrare la qualificazione matematica serve una vittoria e che la Dinamo Kiev non riesca a battere il Barcellona.

La Juventus è reduce dalla vittoria in campionato contro il Cagliari con il solito Cristiano Ronaldo grande protagonista con una doppietta. Il portoghese deve ancora sbloccarsi in questa edizione della Champions League, complice anche l’assenza nelle prime due giornate per la positività al Covid-19. La sfida con gli ungheresi è certamente l’occasione migliore per un CR7 che da quando è tornato in campo continua a segnare a raffica.

Loading...

Loading...

Insieme a Ronaldo dovrebbe esserci ancora spazio dal primo minuto per Alvaro Morata. Lo spagnolo ha già segnato quattro gol in tre partite di Champions League ed anche in Serie A ha guidato l’attacco soprattutto nel periodo con il portoghese assente. Potrebbe, però, essere l’occasione anche per Paulo Dybala per ritrovare minuti e quel gol che manca proprio dal match d’andata. L’argentino è in difficoltà e ha bisogno di una bella prestazione contro la squadra magiara.

Il Ferencvaros guida il campionato ungherese da imbattuto, con sette vittorie e due pareggi all’attivo. Nell’ultimo turno di campionato è arrivato un successo per 1-0 in trasferta sul campo dell’Honved con un gol di Heister. L’obiettivo del Ferencvaros è quello di provare a strappare almeno un punto per cercare di conquistare il terzo posto che vale l’accesso all’Europa League. Per gli ungheresi sarà comunque decisiva la sfida all’ultima giornata in casa della Dinamo Kiev, in quello che sarà un vero e proprio scontro diretto.

andrea.ziglio@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIO

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse