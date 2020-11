LIVE Juventus-Ferencvaros 2-1, Champions League in DIRETTA: la ribalta Morata! Bianconeri agli ottavi. Le pagelle

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

22.45: Il Barcellona ha vinto 4-0 a Kiev e il Manchester Utd ha superato 4-1 il Basaksheir. Vittoria 3-1 della Lazio sullo Zenit

22.54: Queste le pagelle:

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny 6; Cuadrado 5.5, Danilo 6.5, De Ligt 7, Alex Sandro 5.5; McKennie 6 (62′ Kulusevski 5), Arthur 5.5 (83′ Ramsey n.g.), Bentancur 6.5 (83′ Rabiot n.g.), Bernardeschi 6 (62′ Chiesa 5.5); Dybala 5 (62′ Morata 7), Ronaldo 6. All.: Pirlo.

FERENCVAROS (3-4-3): Dibusz 6.5; Blazic 6, Frimpong 7, Dvali 6; Lovrencsics 6 (75′ Botka n.g.), Siger 6 (75′ Laidouni n.g.), Somalia 6, Heister 6; Zubkov 6 (70′ Isael 6), Uzuni 6.5, Nguen 6.5 (70′ Boli 6). All.: Rebrov

22.53: Una Juventus tutt’altro che brillante ma che alla fine ha meritato la vittoria

Finisce qui!!! La Juventus la vince alla fine e si qualifica matematicamente agli ottavi di finale

92′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLL MORATAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA: Cross dalla destra di Cuadrado e testa di Morata, Dybusz tutt’altro che impeccabile

90′ Funziona la tattica del Ferencvaros che attende la Juve nella propria metà campo. Poco brillanti i bianconeri. 4′ di recupero

86′ Bel cross di Chiesa dalla tre quarti ma la difesa del Ferencvaros rinvia

Accorcia le distanze il Basaksheir a Manchester: 3-1

82′ dentro Rabiot e Ramsey per Bentancur e Arthur

80′ Conclusione da fuori di Bentancur deviato in corner da Dybusz

79′ Giallo per Danilo

76′ Palo di Morata! Ben innescato da Chiesa lo spagnolo entra in area sul versante sinistro, conclude sul palo più vicino e lo colpisce

75′ Entrano nel Ferencvaros Botka per Lovrecsics e Laidouni per Siger

Tris del Barcellona, doppietta di Braithwaite

69′ Nel Ferencvaros dentro Isael e Boli ed escono Zubkov e Nguen

68′ Morata trova il corridoio giusto per Ronaldo che si presenta solo davanti a Dybusz che riesce a toccargli il pallone e a mandarlo fuori tempo, blocca il portiere del Ferencvaros

66′ Ammonizione per Siger

Ancora Haaland per il Borussia Dortmund, 3-0 sul Bruges

63′ Proteste della Juve per una trattenuta in area su Morata ma non c’è rigore

62′ Tre cambi nella Juve. Escono Dybala, Bernardeschi e McKennie, dentro Morata, Kulusevski, Chiesa

62′ Conclusione da fuori di Lovrencsics fuori di poco

61′ Palo di Bernardeschi! L’azzurro raccoglie una palla vagante al limite dell’area, destro e deviazione di Dybusz, palla che incoccia sul palo e torna in campo

60′ In arrivo tre cambi per la Juve: Chiesa, Kulusevski, Morata pronti a entrare

58′ Leggerezza della difesa del Ferencvaros, Dybusz deve anticipare Ronaldo in scivolata

Raddoppio del Barcellona: 2-0

Rigore di Immobile: Lazio-Zenit 3-1

53′ McKennie e Bentancur stanno recuperando un sacco di palloni a centrocampo ma la Juventus è evanescente davanti

Buona notizia per i bianconeri: Barcellona in vantaggio a Kiev: 0-1 gol di Dest

50′ Si accascia dopo uno scatto Bernardeschi, non dovrebbe essere nulla di grave

49′ Cross di Bentancur per Bernardeschi, tiro ribattuto dalla difesa

47′ Ancora ritmo basso tenuto dalla Juventus

46′ Iniziato il secondo tempo

Questi i risultati alla fine del primo tempo, da segnalare il raddoppio del Borussia Dortmund con Sancho (dopo il gol di Haaland)

Dortmund-Bruges 2-0

Lazio-Zenit 2-1

Manchester-Basaksheir 3-0

PSG-Lipsia 1-0

Dinamo Kiev-Barcellona 0-0

45′ Si chiude il primo tempo con il punteggio di 1-1

40′ Tiro da fuori di Bernardeschi alto sopra la traversa

Tris del Manchester Utd con il rigore di Rasford: 3-0 sul Basaksheir

34′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLL RONALDOOOOOOOOOOOOOO!!! Una rete stupenda del portoghese! Riceve palla al limite dell’area e di sinistro non lascia scampo al portiere avversario sul palo più vicino

33′ Annullato un gol a Ronaldo, in chiaro fuorigioco dopo il pallone rubato da Cuadrado e l’assist di Dybala

30′ Bravo Danilo a fermare un potenziale contropiede di Nguen

29′ Ci prova Arthur, ben innescato da Cuadrado. la conclusione dal limite dell’area è alta

28′ Corner da destra di Cuadrado, testa di Danilo blocca senza problemi Dybusz

Accorcia le distanze lo Zenit a Roma: 2-1 gol di Dzyuba

25′ Alza il baricentro la Juventus ma non riesce ad arrivare al tiro

Raddoppio di Parolo per la Lazio: 2-0 sullo Zenit

22′ Non particolarmente veemente la reazione di una Juventus un po’ imbambolata

Raddoppio del Manchester Utd contro il Basaksheir: 2-0 doppietta di Fernandes

Borussia Dortmund in vantaggio sul Bruges: 1-0

18′ Gol del Ferencvaros! Nguen si invola sulla destra ed è bravo a crossare un pallone teso per Uzuni che anticipa Alex Sandro e tocca in rete

16′ Scambiano Ronaldo e Dybala centralmente ma la difesa del Ferencvaros con un po’ di affanno respinge

14′ PRIMA OCCASIONE JUVE: Bernardeschi e Dybala innescano Ronaldo sulla sinistra, cross all’indietro per Dybala che conclude a rete di sinistro ma Dibusz riesce a respingere con i piedi

12′ Prima fase di gara scivolata via senza particolari emozioni. Juventus un po’ compassata

PSG in vantaggio sul Lipsia: 1-0

9′ Gli ungheresi stanno cercando di tenere basso il ritmo di gara

Manchester Utd in vantaggio sul Basaksheir: 1-0

7′ Cross dalla tre quarti di Cuadrado, allontana la difesa ungherese

5′ Bravo De Ligt a chiudere su Uzuni lanciato in contropiede

Lazio in vantaggio sullo Zenit con gran gol di Immobile: 1-0

2′ Linea difensiva degli ungheresi molto alta, squadra molto compatte

21.00: Iniziato il match

20.58: Ancora qualche istante prima del via del match, squadre che attendono in campo il momento dell’avvio dell’incontro

20.56: L’arbitro del match è il tedesco Daniel Siebert

20.53: Tra pochi minuti squadre in campo, stadio ovviamente deserto

20.47: Il Siviglia vince in extremis 2-1 sul campo del Krasnodar e approda agli ottavi di finale. La prima notizia importante è che gli spagnoli non vinceranno l’Europa League, coppa di cui erano detentori. Agli ottavi anche il Chelsea che ha vinto in trasferta sul campo del Rennes 2-1

20.43: Nell’altra sfida del girone il Barcellona sfida la Dinamo Kiev. Importante sapere che in caso di successo dei bianconeri e di mancata vittoria della Dinamo Kiev contro il Barca, la Juventus sarebbe qualificata agli ottavi di finale e si andrebbe a giocare il primo posto sul campo dei catalani

20.38: Il Ferencvaros risponde con una formazione piuttosto guardinga e con un atteggiamento apparentemente rinunciatario in avvio: tre centrali di ruolo, Siger e Somalia a centrocampo. Davanti Zubkov e Nguen ai lati di Uzuni punta centrale

20.35: 4-4-2 il modulo scelto da Pirlo con Dybala che indossa la fascia di capitano al fianco di Cristiano Ronaldo in attacco. Sarà Danilo il difensore centrale insieme a De Ligt, con il rientro di Alex Sandro, reduce da infortunio, esterno.

20.28: La Juventus non ha mai perso in competizioni europee contro squadre ungheresi. L’unico precedente fu nella Coppa Campioni del 1973 quando i bianconeri con un doppio pareggio contro l’Ujpesti Dosza riuscì a superare il turno. Gli juventini furono sconfitti in finale dall’Ajax in quella edizione della Coppa Campioni

20.25: I bianconeri sono in emergenza in difesa. Chiellini e Bonucci sono infortunati e all’appello manca anche Demiral

20.20: La Juventus vuole confermare il buon momento di forma che sta attraversando coinciso con la vittoria proprio sul campo del Ferencvaros prima della sosta e il doppio successo in campionato che l’ha riavvicinata alla zona alta della classifica.

20.03: Questa la formazione ufficiale del Ferencvaros che si affida al modulo (4-2-3-1): Dibusz; Lovrencsics, Blazic, Dvali, Heister; Frimpong, Somalia; Zubkov, Siger, Uzuni; Nguen. All.: Rebrov

20.02: Questa la formazione ufficiale della Juventus che si schiera col 4-4-2: Szczesny; Cuadrado, Danilo, De Ligt, Alex Sandro; McKennie, Arthur, Bentancur, Bernardeschi; Dybala, Ronaldo. All.: Pirlo

20.00: Buonasera agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della sfida della quarta giornata dei gironi di Champions League tra Juventus e Ferencvaros

Presentazione di Juventus-Ferencvaros – Programma, orari, tv e probabili formazione di Juventus-Ferencvaros – Highlights di Juventus-Cagliari 2-0, la doppietta di Cristiano Ronaldo

Buonasera agli amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Ferencvaros, match valido per la quarta giornata dei gironi di Champions League 2020-2021. I bianconeri scendono in campo con l’obiettivo di staccare il pass per gli ottavi di finale con due gare d’anticipo: oltre a vincere per ottenere l’accesso al prossimo turno la Juventus ha bisogno che il Barcellona faccia lo stesso con la Dinamo Kiev.

La formazione di Andrea Pirlo arriva dalla convincente vittoria casalinga contro il Cagliari con un cristiano Ronaldo che, Covid o no, non perde mai il “vizio” del gol. Una doppietta, quella del portoghese, arrivata verso la fine del primo tempo che ha permesso ai bianconeri di controllare la situazione nella ripresa senza spendere troppe energie in vista dell’appuntamento odierno. In classifica il Barcellona è primo a punteggio pieno con 9 punti in 3 partite, la Juventus invece è seconda a quota 6 grazie alle due vittorie contro Dinamo Kiev e Ferencvaros, mentre ungheresi e ucraini sono ultimi con un solo punto a testa e, dovessero perdere oggi, si andranno a giocare l’accesso all’Europa League nelle ultime due giornate.

Il Ferencvaros arriva allo Stadium in buona condizione perché dopo la sconfitta di due settimane fa contro la Juventus ha ottenuto tre vittorie di fila, due in campionato (3-0 contro il Mezokovesd e 1-0 contro l’Honved) e il successo nei 32esimi di Coppa d’Ungheria contro il Bicskei, ed è prima in campionato con 23 punti all’attivo.

OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’incontro Juventus-Ferencvaros, match valido per la quarta giornata dei gironi di Champions League 2020-2021, minuto per minuto per non perdere nemmeno un’azione. Fischio d’inizio alle 21.00. Buon divertimento!

