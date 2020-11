LIVE Italia-Scozia, Autumn Nations Cup in DIRETTA: Smith punta sui giovani per cercare l’impresa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Scozia, prima giornata del torneo Autumn Nations Cup di rugby, manifestazione che sostituisce i Test Match internazionali abitualmente previsti nella finestra autunnale, andando ad aggiungere Fiji e Georgia alle squadre già presenti nel Sei Nazioni. Allo Stadio Artemio Franchi di Firenze gli azzurri esordiscono contro la Scozia, ultima squadra battuta dall’Italia nel Sei Nazioni, ormai nel lontano 2015.

Nell’ultimo precedente, questo febbraio in quel di Roma, i britannici si sono imposti 17-0 al termine di un match non certo spettacolare. Pure oggi non sarà un match facile per gli azzurri, che si presentano con un esordiente assoluto titolare, l’ala Jacopo Trulla, mentre dalla panchina potrebbe fare il suo esordio il talentuoso mediano di mischia Stephen Varney. Altra novità rispetto ai match di recupero del Sei Nazioni è Marco Zanon, preferito a Luca Morisi, come centro al fianco di Carlo Canna, mentre viene confermato all’apertura il giovanissimo Paolo Garbisi.

Il calcio d’inizio dell’incontro è previsto per le ore 13:45, mentre la nostra cronaca in tempo reale comincerà qualche minuto prima con un ampio prepartita. OA Sport vi invita a seguire il match in compagnia della DIRETTA LIVE testuale minuto per minuto, in modo da non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!

Foto: Lapresse