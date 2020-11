Rugby, Autumn Cup 2020: Italia-Scozia, scelta la formazione titolare degli azzurri. Il XV dei Leoni

Sabato 14 novembre (ore 13.45) l’Italia affronterà la Scozia nel primo match della Autumn Cup 2020 di rugby. Allo Stadio Artemio Franchi di Firenze gli azzurri cercheranno di mettersi in luce dopo le due sconfitte rimediate nel Sei Nazioni nelle ultime settimane. Il CT Franco Smith ha varato alcune novità nella formazione titolare: inedito il triangolo allargato, con il debutto di Jacopo Trulla all’ala affiancato da Mattia Bellini e Matteo Minozzi, pronto a tornare in campo come estremo dopo la frattura al setto nasale rimediata contro l’Inghilterra.

Carlo Canna è stato confermato al centro (44 caps, il più presente tra i quindici titolari) affiancato da Marco Zanon, pronto a tornare in campo a oltre un anno di distanza dalla sua unica apparizione internazionale. Confermata la mediana con Garbisi all’apertura e Violi mediano di mischia, mentre in terza linea confermati Polledri, Steyn e Negri. Cannone guiderà la seconda linea con Marco Lazzaroni, mentre Luca Bigi sarà capitano per la sesta partita e in prima linea sarà supportato da Fischietti e Zilocchi.

Va precisato che la Scozia ha vinto gli ultimi sei precedenti, l’Italia ha battuto questa Nazionale in otto occasioni. Ultimo incrocio lo scorso febbraio con un netto 17-0 in favore degli Highlanders. Di seguito la formazione dell’Italia per la sfida alla Scozia nella Autumn Cup.

FORMAZIONE TITOLARE ITALIA-SCOZIA:

15 Matteo MINOZZI (London Wasps, 20 caps)*

14 Jacopo TRULLA (Kawasaki Robot Calvisano, esordiente)*

13 Marco ZANON (Benetton Rugby, 1 cap)*

12 Carlo CANNA (Zebre Rugby Club, 44 caps)

11 Mattia BELLINI (Zebre Rugby Club, 27 caps)

10 Paolo GARBISI (Benetton Rugby, 2 caps)*

9 Marcello VIOLI (Zebre Rugby Club, 17 caps)*

8 Jake POLLEDRI (Gloucester Rugby, 18 caps)

7 Braam STEYN (Benetton Rugby, 41 caps)

6 Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 27 caps)

5 Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 5 caps)*

4 Marco LAZZARONI (Benetton Rugby, 8 caps)*

3 Giosuè ZILOCCHI (Zebre Rugby Club, 7 caps)*

2 Luca BIGI (Zebre Rugby Club, 29 caps) – capitano

1 Danilo FISCHETTI (Zebre Rugby Club, 5 caps)*

A disposizione

16 Leonardo GHIRALDINI (Svincolato, 104 caps)

17 Simone FERRARI (Benetton Rugby, 31 caps)*

18 Pietro CECCARELLI (Brive, 11 caps)

19 Johan MEYER (Zebre Rugby Club 6 caps)

20 Maxime MBANDA’ (Zebre Rugby Club, 22 caps)*

21 Stephen VARNEY (Gloucester Rugby, esordiente)

22 Tommaso ALLAN (Benetton Rugby, 57 caps)

23 Federico MORI (Kawasaki Robot Calvisano, 1 cap)*

*membro dell’Accademia FIR Ivan Francescato

