Rugby, Autumn Nations Cup 2020: Inghilterra-Georgia 40-0. Comoda vittoria con bonus per gli uomini di Jones

L’Autumn Nations Cup 2020 di rugby ha visto la vittoria all’esordio dell’Inghilterra, che ha schiantato la malcapitata Georgia per 40-0. A Twickenham i padroni di casa marcano quattro mete e centrano il punto di bonus offensivo già nella prima frazione, arrotondando il punteggio nella ripresa.

Nel primo tempo gli inglesi passano al quarto d’ora con Willis, ma i padroni di casa sono devastanti negli ultimi dieci minuti: alla mezz’ora meta di George, che si ripete al 33′, mentre al 37′ Daly firma la quarta marcatura, che vale il punto di bonus offensivo. Farrell centra tre conversioni su quattro e così si va al riposo sul 26-0.

Nella ripresa pura accademia da parte dei padroni di casa, i quali però non disdegnano qualche folata offensiva che si concretizza con la terza meta personale di George al 57′ e con la sesta complessiva firmata da Robson al minuto 68. Farrell non tradisce dalla piazzola e così il match finisce sul 40-0.

Foto: LaPresse