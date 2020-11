LIVE Italia-Scozia 17-28, Autumn Nations Cup in DIRETTA: buona prova degli azzurri che sognano la vittoria fino alla fine!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

FINITA! Scozia batte Italia 28-17.

82′ Recuperano palla gli scozzesi e la scaraventano fuori.

80′ Italia ricacciata indietro ma con ancora il possesso del pallone, si gioca ancora.

79′ Reazione di orgoglio dell’Italia che si porta nei 22 metri avversari.

78′ Weir converte, 17-28.

77′ Meta della Scozia, Italia sorpresa dalla spinta di massa dei britannici che ha portato Turner a marcare.

76′ Scozia a ridosso dei cinque metri ora, nel frattempo scorrono i minuti.

75′ Rimessa per gli ospiti nei 22 metri terminali.

73′ Scozzesi in gestione del tempo, britannici che non vogliano accelerare.

71′ Mischia con introduzione per la Scozia a centrocampo.

69′ Trasforma Weir da posizione centrale, 17-21.

68′ Infortunio per Polledri nell’azione che ha portato in meta i britannici, esce in barella l’italiano.

68′ Riesce a sfondare la Scozia con Cummings, 17-19 per i nostri rivali.

67′ Altri cambi nell’Italia, tra cui Allan al posto di Minozzi. Uscito pure un superlativo Fischetti.

66′ Punizione per i britannici a centrocampo, la Scozia può guadagnare terreno.

63′ Gli azzurri tengono bene i rivali nella propria metà campo, stiamo giocando in modo stupendo.

61′ Garbisi non può sbagliare, 17-14 per l’Italia!

60′ Punizione per gli azzurri che decidono di andare per i pali, forse si poteva tentare il colpo grosso.

59′ Mischia ai 5 metri per l’Italia! Dopo i cambi siamo tornati di botto in partita.

58′ Come è entrato Varney! Ingresso di spessore, sostanza e qualità.

56′ Esordio per il tanto atteso Varney che prende il posto di Violi.

55′ La Scozia gioca molto di più nello stretto e con tanta velocità rispetto ad un primo tempo estremamente opaco.

53′ L’Italia sembra aver riacquisito un po’ di verve dopo una decina di minuti di buio totale.

51′ Weir converte, 14-14 ora.

50′ Meta molto fortunosa della Scozia! Fagerson si ritrova il pallone in mano dopo uno stranissimo rimpallo e varca la linea.

50′ Britannici all’interno dei cinque metri, la partita è cambiata radicalmente.

49′ Stiamo soffrendo, la Scozia è salita di colpi e ci sta mettendo alle corde.

48′ Entra Ghirardini al posto di Bigi.

47′ Meta annullata! C’è stato un in avanti, si salva l’Italia che riparte da una mischia.

46′ Riciclo interno che prende di infilata gli azzurri, meta di Weir ma l’arbitro la vuole rivedere.

45′ Momento di flessione per l’Italia, con gli scozzesi molto più intraprendenti ora.

43′ GARBISIIIIII!!! Precisissimo il nostro azzurrino, 14-7!

42′ Punizione per l’Italia, Garbisi sceglie i pali nonostante la distanza.

41 Cominciato il secondo tempo!

41′ Si chiude qui la prima frazione di gioco, una splendida Italia conduce 11-7.

39′ Gli azzurri stringono i denti in queste ultime fasi del primo tempo.

37′ Ostruzione di un giocatore italiana, occasione persa purtroppo.

36′ Garbisi eccezionale con il piede, palla filtrante che mette in crisi i britannici e rimessa azzurra in zona offensiva.

35′ FISCHETTI! Doppio recupero da pauraaaaa! L’Italia ci sta mettendo un cuore immenso.

33′ I britannici provano ad entrare nei 22 nostrani.

30′ Partita stupenda di Minozzi e Garbisi, dominanti i due italiani oggi.

28′ Garbisi colpisce il palo da posizione molto defilata, si resta sul 11-7 per l’Italia!

27′ METAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!! Azione eccezionale degli azzurri che parte da uno strappo devastante di Zanon, condotta da Violi e Bellini e chiusa da Minozzi.

25′ Weir converte, britannici avanti 6-7.

24′ Azione di sfondamento della Scozia che trova il varco con van der Merwe, 6-5.

22′ Ottima serie difensiva degli azzurri ma c’era un vantaggio, Scozia nei 5 metri italiani.

21′ Per la prima volta la Scozia si affaccia in zona pericolosa.

19′ Garbisi non sbaglia! 6-0 per l’Italia!

18′ Altra punizione per gli azzurri che andranno di nuovo per i pali.

17′ Italia nei 22 metri avversari!

16′ La mischia italiana sta facendo un figurone, scozzesi spazzati via a centrocampo.

14′ In avanti della Scozia, molto fallosi sino ad ora i britannici.

11′ Si sta difendendo alla grande la squadra italiana che non ha mai permesso alla Scozia di essere pericolosa.

9′ Brutto retropassaggio che rischia di spianare la strada ai britannico, si salva Garbisi scalando indietro.

7′ GARBISI! Il giovane classe 2000 ci porta in vantaggio, 3-0.

6′ Fuorigioco scozzese, l’Italia decide di andare per i pali.

5′ Gli azzurri si portano a ridosso dei 22 metri, la prima azione offensiva pericolosa è la nostra.

3′ Si studiano le due squadre con una serie di calci lunghi, per il momento l’Italia tiene bene il campo.

1′ PARTITI! Primo possesso per la Scozia.

13:43 Risuonano gli inni nazionali, manca pochissimo.

13:40 Entrate in campo le due squadre, tra cinque minuti comincerà la partita.

13:35 Altra novità rispetto ai match di recupero del Sei Nazioni è Marco Zanon, preferito a Luca Morisi, come centro al fianco di Carlo Canna, mentre viene confermato all’apertura il giovanissimo Paolo Garbisi.

13:30 Pure oggi non sarà un match facile per gli azzurri, che si presentano con un esordiente assoluto titolare, l’ala Jacopo Trulla, mentre dalla panchina potrebbe fare il suo esordio il talentuoso mediano di mischia Stephen Varney.

13:25 Nell’ultimo precedente, questo febbraio in quel di Roma, i britannici si sono imposti 17-0 al termine di un match non certo spettacolare.

13:20 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Scozia, prima giornata del torneo Autumn Nations Cup di rugby.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Scozia, prima giornata del torneo Autumn Nations Cup di rugby, manifestazione che sostituisce i Test Match internazionali abitualmente previsti nella finestra autunnale, andando ad aggiungere Fiji e Georgia alle squadre già presenti nel Sei Nazioni. Allo Stadio Artemio Franchi di Firenze gli azzurri esordiscono contro la Scozia, ultima squadra battuta dall’Italia nel Sei Nazioni, ormai nel lontano 2015.

Nell’ultimo precedente, questo febbraio in quel di Roma, i britannici si sono imposti 17-0 al termine di un match non certo spettacolare. Pure oggi non sarà un match facile per gli azzurri, che si presentano con un esordiente assoluto titolare, l’ala Jacopo Trulla, mentre dalla panchina potrebbe fare il suo esordio il talentuoso mediano di mischia Stephen Varney. Altra novità rispetto ai match di recupero del Sei Nazioni è Marco Zanon, preferito a Luca Morisi, come centro al fianco di Carlo Canna, mentre viene confermato all’apertura il giovanissimo Paolo Garbisi.

Il calcio d’inizio dell’incontro è previsto per le ore 13:45, mentre la nostra cronaca in tempo reale comincerà qualche minuto prima con un ampio prepartita. OA Sport vi invita a seguire il match in compagnia della DIRETTA LIVE testuale minuto per minuto, in modo da non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!

