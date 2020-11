LIVE Italia-Russia, Qualificazioni Europei basket in DIRETTA: azzurri finalmente in campo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di qualificazione agli Europei 2022 tra Italia e Russia, terzo dei sei previsti nel girone B.

Questo doveva essere il quarto match della nostra Nazionale, ma il rinvio provocato dalla tripla positività al Covid-19 nella Macedonia del Nord ha fatto sì che quello odierno diventasse il terzo. Ed è anche l’incontro che, alla vigilia, si prospettava come il meno facile, complice anche la presenza di diversi uomini di esperienza nella formazione russa. Allenata da Sergey Bazarevich, la Russia ha travolto l’Estonia due giorni fa per 56-84.

Per l’Italia, com’è noto, cinque esordienti assoluti in Nazionale maggiore, a conferma del fatto che c’è una serie di giocatori che ha tutte le potenzialità per emergere in un futuro per poter avere un posto in pianta stabile con la maglia azzurra. Dal momento che l’Italia è già qualificata, causa l’essere proprietaria di un girone agli Europei 2022, queste partite funzionano da test competitivi e utili: nonostante tutto, sono sempre stati affrontati in maniera motivata.

Prova ne è la sfida di andata, che ha visto gli azzurri vincere per 83-64 a Napoli, nel giorno dell’esordio di Matteo Spagnolo in Nazionale. Oggi al ponte di comando ci sarà Marco Spissu, direttore delle operazioni anche alla Dinamo Sassari, della quale coach è Gianmarco Pozzecco, a sua volta allenatore della Sperimentale (che però non ha mai potuto chiamare fino a questo momento).

Italia-Russia, a Tallinn, vedrà alzarsi la palla a due alle ore 15:00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

