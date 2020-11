Basket, Meo Sacchetti: “Russia superiore alla Macedonia del Nord. Dovremo essere bravi a fare la nostra gara”

Il coach della Nazionale italiana, Meo Sacchetti, ha presentato quest’oggi la sfida che opporrà gli azzurri alla Russia nella giornata di domani. Siccome l’incontro con la Macedonia del Nord è stato rinviato, quello di domani alle 15:00 sarà l’unico di questa finestra delle qualificazioni (pro forma per l’Italia) agli Europei 2022.

Queste le parole dell’allenatore azzurro: “Eravamo pronti a scaricare l’adrenalina nella partita di ieri. Non ci siamo riusciti e per questo abbiamo deciso di rimanere in campo per un allenamento che alla fine si è rivelato molto intenso. I ragazzi hanno voglia di misurarsi con il basket internazionale e domani ne avranno l’occasione. Senza voler sottovalutare la Macedonia del Nord, non sbaglio dicendo che la Russia è squadra di un livello superiore. La gara contro l’Estonia lo dimostra e noi dovremo essere bravi a fare la nostra gara. Ciò che mi piace di questo gruppo giovane è l’atteggiamento e la voglia di non fare calcoli. Non resta che contare le ore che ci separano dalla palla a due“.

A esprimersi è anche Giampaolo Ricci: “Non vediamo l’ora di giocare anche perché eravamo sicuri di poterlo fare ieri fino a un’ora dall’inizio. Abbiamo incassato il contraccolpo emotivo e cominciato subito a pensare alla Russia. Una squadra sicuramente forte e che vorrà vincere ancora per raggiungere l’Europeo. Essere qui con tanti dei ragazzi che in campionato si stanno facendo valere è una fortuna. Ogni storia è diversa e ognuno arriva qui con ambizioni differenti ma tutti abbiamo lo stesso obiettivo: cercare di stare bene insieme e dimostrare sul campo che questo gruppo ha qualità”.

Credit: Ciamillo