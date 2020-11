Basket, la giovane Italia batte la Russia e non fa sconti verso gli Europei. Scatenato Tessitori!

L’Italia resta imbattuta nelle Qualificazioni agli Europei 2022. La squadra di Meo Sacchetti ha superato la Russia nella bolla di Tallinn con il punteggio di 70-66, ottenendo la terza vittoria nel suo cammino. La squadra azzurra ha già il biglietto per la fase finale della rassegna continentale, essendo uno dei paesi ospitanti, ma non ha fatto sconti contro un’avversaria che aveva bisogno di una vittoria per certificare la qualificazione.

E’ la grande giornata di Amedeo Tessitori, che realizza il suo career high in maglia azzurra. Super prestazione del lungo della Virtus Bologna, che sfiora la doppia doppia con 27 punti e 9 rimbalzi. In doppia cifra ci vanno anche Giampaolo Ricci (12) e Marco Spissu (11). Ai russi, invece, non bastano gli 11 punti dell’esperto Andrey Vorontsevich, unico sopra i dieci punti nella sua squadra.

Partenza del match tutta nel segno di Amedeo Tessitori, che firma i primi sei punti dell’Italia. La Russia comunque reagisce al 6-0 azzurro iniziale e pareggia i conti con Vorontsevich ed Ivlev. Non si segna molto nella prima frazione e si resta comunque sul filo dell’equilibrio, con le due squadre che alla prima sirena sono in perfetta parità (15-15). La Russia prova a scappare sul +5 con la tripla frontale di Antipov (19-24), ma l’Italia c’è e si aggrappa a Tessitori e Ricci. Sono i lunghi azzurri a propiziare il break che porta la squadra di Meo Sacchetti a chiudere avanti all’intervallo per 36-31.

Si riprende con l’Italia che prova a scappare, ma con la Russia che comunque tiene gli azzurri a distanza di massimo due possessi pieni. Gli attacchi non sono protagonisti nel terzo quarto e lo spettacolo latita. Tessitori, però, è l’azzurro più caldo e trova canestri importanti per il vantaggio azzurro. Nel finale Moretti trova la tripla di tabella del +8, ma l’ultima firma è di Motovilov per il 50-44 in favore dell’Italia con cui si entra nell’ultima frazione.

Sempre e solo Amedeo Tessitori anche ad inizio ultimo quarto, con il lungo azzurro che supera quota venti punti e porta l’Italia sul +8 (54-46). Botta e risposta dall’arco tra Baburin e Ricci, ma è un’Italia comunque in buon controllo e che si affida sempre ad un dominante Tessitori, con la Russia che non è mai riuscita a trovare contromisure al lungo azzurro. Motovilov prova a ridare un’ultima speranza ai russi, ma Spissu replica con due triple che valgono il +8 (68-60) ad un minuto e mezzo dalla fine. Vorontsevich accorcia sul -3, ma gli azzurri restano freddi e conquistano la vittoria.

Questo il tabellino del match

RUSSIA – ITALIA 66-70 (15-15, 16-21, 13-14, 22-20)

Russia: Antipov 9, Baburin 8, Kulagin 7, Strebkov 8, Vorontsevich 11, Balashev, Grigoryev, Ilnitskiy 5, Ivlev 6, Lopatin, Motovilov 8, Valiev 4

Italia: Della Valle 3, Pajola 5, Ricci 12, Spissu 11, Tessitori 27, Akele 2, Alviti, Baldasso, Gaspardo 4, Moretti 3, Pecchia 1, Vitali 2

LA NOSTRA STORIA

