LIVE Italia-Inghilterra 0-54, Sei Nazioni 2020 rugby femminile in DIRETTA: non c’è partita, britanniche troppo forti

La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata da parte di OA Sport.

FINITA! Inghilterra batte Italia 54-0.

82′ Harrison converte, 0-54.

81′ Arriva un’altra meta, la firma Packer.

79′ Harrison converte, 0-47.

78′ Intercetto di Riley che vola in meta a marcare il 45-0.

76′ Mancano quattro minuti alla fine di una partita che sembra avere poco altro da dire.

73′ Prova con le ultime energie l’Italia a realizzare almeno qualche punto.

70′ Non arriva la conversione di Harrison, 0-40.

69′ Sesta meta inglese, porta la firma di Breach.

66′ Continua la pressione offensiva delle britanniche.

64′ Mischia per l’Inghilterra a ridosso dei 5.

61′ Scarratt trasforma, 0-35.

59′ Meta dell’Inghilterra siglata da Bern.

58′ Calcio per l’Inghilterra che si è portata nei 5 metri azzurri.

55′ Esce Furlan, al suo posto Ostuni Minuzzi.

53′ Le azzurre per il momento tengono bene il campo.

50′ Torna a premere sull’acceleratore l’Inghilterra.

47′ Una buona difesa dell’Italia che ricaccia indietro le britanniche.

46′ Punizione per l’Inghilterra che si porta nei nostri 22 metri.

44′ Le azzurre sono entrate in campo con maggiore convinzione.

41′ Iniziato il secondo tempo.

40′ Finito il primo tempo, Italia-Inghilterra 0-28.

38′ Scarratt trasforma, 0-28.

36′ Cassaforte dell’Inghilterra che porta in meta Ward, 0-26.

35′ Di nuovo inglesi in pressione offensiva.

32′ La trasformazione è semplicissima per la britannica, 0-21.

31′ Cambio d’angolo spettacolare di Scarratt che si apre il campo e vola a marcare altri cinque punti, 0-19.

28′ Gran salvataggio di Furlan che con una super presa alta evita una meta, c’era però un vantaggio per l’Inghilterra.

27′ Inghilterra nei 22 italiani.

25′ Da un po’ di minuti si resta a centrocampo con possesso britannico.

22′ Stiamo sbagliando troppi passaggi nei momenti decisivi, vita facile per l’Inghilterra.

18′ Buona la conversione di Scarratt, 0-14.

17′ Meta di Cleall con un pick and go, 0-12.

16′ Mischia in favore dell’Inghilterra a ridosso dei 5 metri.

14′ Si è calmata l’azione britannica dopo un avvio devastante.

11′ Problemi fisici per Barattin, l’azzurra per il momento stringe i denti.

8′ L’Italia grazie ad un inserimento di Furlan varca i 5 metri inglesi ma con una buona difesa le nostre avversarie rubano palla.

7′ Fuorigioco di una giocatrice inglese, l’Italia si insedia nei 22 rivali.

6′ Scarratt trasforma nonostante la posizione angolata, 0-7.

4′ Meta dell’Inghilterra! Azione insistita che ha portato le inglesi al bersaglio grosso.

3′ Mischia per le britanniche nei 22 azzurri.

1′ PARTITI! L’Italia sfida l’Inghilterra per l’impresa impossibile.

17:58 Momento degli inni nazionali, a brevissimo si comincia.

17:55 L’intento è continuare a crescere, migliorare atleticamente e non perdere fiducia nei propri mezzi in vista del torneo di qualificazione iridata, principale obiettivo di quest’anno per l’Italdonne.

17:50 L’Italia vista nel primo terzo di gara in Irlanda fa ben sperare, ma dopo un’ottima mezz’ora le azzurre sono scese di tono e hanno permesso all’Irlanda di prendere in mano il match e di vincere.

17:45 Contro l’Inghilterra le nostre ragazze arrivano da sfavorite, con le ospiti che stanno dominando il torneo con quattro vittorie e il titolo già conquistato matematicamente con un turno d’anticipo.

17:40 Non si chiuderà comunque questa sera l’avventura delle azzurre nella manifestazione: le ragazze allenate da Andrea Di Giandomenico a dicembre saranno impegnate nel recupero della terza giornata contro la Scozia.

17:35 Salve amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Inghilterra, quinta ed ultima giornata del torneo del Sei Nazioni femminile di rugby.

