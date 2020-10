Classifica Sei Nazioni rugby femminile 2020: risultati, punti, bonus. Terzo match per l’Italia in Irlanda

Il Sei Nazioni 2020 di rugby femminile è iniziato domenica 2 febbraio 2020 con l’esordio vincente dell’Italia in trasferta contro il Galles per 15-19. Decisamente meno fortunato il viaggio in Francia per il secondo match della manifestazione, con la sconfitta arrivata con il punteggio di 45-10. Poi è giunta l’emergenza sanitaria ed il torneo è stato sospeso: alla ripresa ci sarà una nuova trasferta per la Nazionale, questa volta in Irlanda, sabato 24 ottobre a Dublino, alle ore 19.30 italiane, poi quinta giornata del torneo ed esordio casalingo domenica 1 novembre alle ore 18.00 a Parma con l’Inghilterra. Ultimo impegno casalingo per le azzurre, che affronteranno la Scozia, domenica 6 dicembre alle ore 18.20. Quest’ultimo incontro, recupero del terzo turno del torneo, sarà valido anche come primo match del girone europeo di qualificazione ai Mondiali 2021 di rugby femminile.

RISULTATI SEI NAZIONI RUGBY FEMMINILE 2020

I giornata

Domenica 2 febbraio

Francia v Inghilterra 13-19

Irlanda v Scozia 18-14

Galles v Italia 15-19

II giornata

Sabato 8 febbraio

Francia v Italia 45-10

Domenica 9 febbraio

Scozia v Inghilterra 0-53

Irlanda v Galles 31-12

III giornata

Domenica 23 febbraio

Galles v Francia 0-50

Inghilterra v Irlanda 27-0

Domenica 6 dicembre ore 18.20

Parma, Stadio Sergio Lanfranchi Italia v Scozia – vale qualificazione Mondiali 2021

IV giornata

Sabato 7 marzo

Inghilterra v Galles 66-7

Sabato 24 ottobre ore 19.30

Dublino, Energia Park Irlanda v Italia

Domenica 25 ottobre ore 15.20

Glasgow, Scotstoun Stadium Scozia v Francia

V giornata

Domenica 1 novembre

ore 14.30 Lille, Stade Métropole Francia v Irlanda

ore 17.15 Sede da definire, Galles v Scozia

ore 18.00 Parma, Stadio Sergio Lanfranchi Italia v Inghilterra

Inghilterra 19

Francia 11*

Irlanda 9*

Italia 4**

Scozia 1**

Galles 1

* = una gara in meno

** = due gare in meno

Foto: Mattia Radoni LPS