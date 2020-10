Rugby, Sei Nazioni femminile 2020: Italia-Inghilterra. Programma, orario, tv

Il Sei Nazioni 2020 di rugby femminile è iniziato domenica 2 febbraio 2020 con l’esordio vincente dell’Italia in trasferta contro il Galles per 15-19. Decisamente meno fortunato il viaggio in Francia per il secondo match della manifestazione, con la sconfitta arrivata con il punteggio di 45-10.

Poi è giunta l’emergenza sanitaria ed il torneo è stato sospeso: alla ripresa una nuova sconfitta per la Nazionale, questa volta in Irlanda, per 21-7, poi quinta giornata del torneo ed esordio casalingo domenica 1 novembre alle ore 18.00 a Parma con l’Inghilterra.

Loading...

Loading...

La sfida è in programma allo Stadio Sergio Lanfranchi di Parma domenica 1 novembre alle ore 18.00, e verrà trasmesso in diretta tv su Eurosport 2, mentre la diretta streaming verrà affidata ad Eurosport Player, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale del match valido per il quinto turno del torneo.

PROGRAMMA SEI NAZIONI RUGBY FEMMINILE 2020

V giornata

Domenica 1 novembre ore 18.00

Parma, Stadio Sergio Lanfranchi

Italia v Inghilterra

Diretta tv su Eurosport 2

Diretta streaming su Eurosport Player

Diretta live testuale su OA Sport

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse