Rugby femminile, Sei Nazioni 2020: Inghilterra troppo forte per l’Italia

Vince l’Inghilterra, come era scritto già alla vigilia, con le britanniche troppo forti per un’Italia che con tutti i limiti dovuti al lungo stop per il Covid-19 poco può contro la formazione più forte d’Europa. Sono 5 su 5 per le inglesi campionesse del torneo e azzurre che devono guardare già al futuro.

Partono subito forte le inglesi e dopo quattro minuti è Ellie Kildunne a marcare la prima meta per il 7-0 con cui si inizia a Parma. Reagisce l’Italia sull’asse Furlan/Magatti, con le azzurre fermate a un passo dalla meta. Soffrono le azzurre, che però hanno una buona impostazione difensiva e resistono agli affondi inglesi. Ma al 17’ la difesa azzurra poco può all’affondo di Poppy Cleall che schiaccia in meta per il 14-0 inglese.

Insiste la formazione ospite e al 29’ va in meta nuovamente, questa volta con Sarah Bern, con una touche non perfetta, che viene recuperata dal pilone britannico che comodamente schiaccia in meta, ma il tocco in rimessa è in avanti e la meta viene annullata. Ma poco dopo arriva la terza meta inglese con Emily Scarratt e Inghilterra che scappa via sul 21-0. Azzurre molto fallose in questo primo tempo e Inghilterra che preme in attacco, cercando il bonus già nei primi 40 minuti. E la meta arriva al 36’ con Abbie Ward da una touche con la maul che arriva fin oltre la linea di meta e si va al riposo sullo 0-28 per le ospiti.

Prova a reagire la squadra di Andrea Di Giandomenico, ma l’Inghilterra non concede nulla in difesa e palla in mano è devastante. Azzurre che, comunque, in difesa reggono l’urto dell’attacco inglese e provano a limitare al massimo i danni. Danni che non vengono limitati all’ora di gioco, quando è nuovamente Sarah Bern a schiacciare in meta per il 35-0 ospite. È una sofferenza per le azzurre, obbligate sulla loro linea di meta. E al 68’ è anche Jess Breach a finire sul tabellino, mentre nel finale segnano anche Leanne Riley e Marlie Packer per il 54-0 finale.

Foto: Pier Colombo