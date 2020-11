LIVE Francia-Italia, Autumn Nation Cup in DIRETTA: transalpini rimaneggiati, gli azzurri ci credono!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma della sfida – La formazione dell’Italia – La formazione della Francia

Loading...

Loading...

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della sfida tra Francia ed Italia, valida per la terza giornata dell’Autumn Nations Cup 2020 di rugby: oggi, sabato 28 novembre, il match inizierà alle ore 21.10, e proporrà la sfida che definirà la classifica della Pool in vista di play-off e finale della prossima settimana.

Nell’incontro del Sei Nazioni 2020, giocato domenica 9 febbraio, la Francia ha superato Italia per 35-22, ma quest’oggi i transalpini schierano una formazione quasi sperimentale: sono cinque gli esordienti chiamati a partire dal 1′ ed altri due potrebbero trovare la prima presenza a gara in corso.

Per l’Italia Minozzi estremo, Trulla e Sperandio ali, coppia di centri formata da Canna e Zanon, Garbisi in mediana insieme a Violi, mentre numero 8 sarà Steyn con Meyer e Mbandà in terza linea. In seconda linea Cannone e Lazzaroni, ed infine la prima linea con capitan Bigi assieme a Zilocchi e Fischetti.

OA Sport vi propone la diretta live testuale della sfida tra Francia ed Italia, valida per la terza giornata dell’Autumn Nations Cup 2020 di rugby: oggi, sabato 28 novembre, il match inizierà alle ore 21.10, mentre la nostra diretta inizierà attorno alle ore 20.45. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale in tempo reale!

roberto.santangelo@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse