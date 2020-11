LIVE Ciclismo su pista, Europei 2020 DIRETTA: Elisa Balsamo insegue un altro oro nella madison, Miriam Vece ci crede nei 500 metri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il recap della giornata di ieri – Il menù della giornata odierna – La cronaca dell’argento di Donegà nella corsa a punti maschile – La cronaca dell’argento di Zanardi nella corsa a punti femminile – La cronaca dell’argento di Jonathan Milan nell’Inseguimento individuale maschile

Loading...

Loading...

Buongiorno a tutti amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE dell’ultima giornata dei campionati d’Europa 2020 di ciclismo su pista che si stanno tenendo a Plovdiv, in Bulgaria. Nel menù odierno ci sono il Chilometro e il suo equivalente femminile, i 500 metri, e le due Madison. Dopo le tante medaglie colte nelle prime quattro giornate, l’Italia sogna di chiudere col botto.

Innanzitutto, oggi, vi è la possibilità di salire, finalmente, sul podio di una prova facente parte del segmento della velocità. Miriam Vece, grande specialista dei 500 metri, è, infatti, una delle favorite per il successo nella discplina appena citata. La sprinter di Crema, a febbraio, ha colto il bronzo mondiale di specialità e, inoltre, oggi non sarà della partita l’iridata in carica Lea Friedrich. Nella Madison femminile, invece, c’è il duo composto da Elisa Balsamo e Vittoria Guazzini che ha buone chance di trionfo. Balsamo è in formissima e ha già fatto sua la maglia di campionessa d’Europa nell’Omnium. E’ bene ricordare, oltretutto, che Elisa, in coppia con Letizia Paternoster, nell’Americana aveva conquistato il bronzo alla rassegna iridata di Berlino 2020.

Per quanto concerne le gare maschili, Jonathan Milan e Gidas Umbri si misureranno nel Chilometro, mentre Stefano Moro e Francesco Lamon andranno a caccia di una medaglia nella Madison. L’appuntamento con l’inizio della nostra DIRETTA LIVE è alle 13.00, mi raccomando, non mancate!

luca.saugo@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Twitter: @LucaSaugo

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: wikidata.org