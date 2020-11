DIRETTA MotoGP, GP Europa 2020 LIVE: Miller il migliore in FP2. Morbidelli 3°, Dovizioso 8°, Mir si salva

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Valentino Rossi negativo al secondo tampone. Domani potrà correre a Valencia!

Loading...

Loading...

Jack Miller il migliore nelle prove libere 2, Franco Morbidelli 3°, Andrea Dovizioso 8°: la cronaca della FP2

La classifica dei tempi e i risultati delle prove libere 2

Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Appuntamento a domani con FP3 e qualifiche. Rimanete con noi per cronaca, classifiche, approfondimenti.

15.20 Attenzione perché i primi dieci di questo turno potrebbero accedere direttamente al Q2 delle qualifiche, domani mattina potrebbe non migliorare il meteo.

15.19 Andrea Dovizioso è buon ottavo con la sua Ducati a 0.764 e precede di un soffio Fabio Quartararo (Yamaha) e Joan Mir (Suzuki), mentre Maverick Vinales è 11mo.

15.18 Jack Miller ha firmato il miglior tempo in FP2 col crono di 1:32.528. Il pilota della Ducati precede Aleix Espargarò (Aprilia) di 92 millesimi e Franco Morbidelli (Yamaha) di 0.276. A seguire Takaaki Nakagami (Honda), Pol Espargarò (KTM), Alex Rins (Suzuki) e Brad Binder (KTM).

15.18 Attenzione, cambia la classifica: Joan Mir risale in decima posizione, tolto il tempo a Crutchlow.

15.17 CLASSIFICA DEI TEMPI FP2:

1 43 J. MILLER 1:32.528 2 41 A. ESPARGARO +0.092 3 21 F. MORBIDELLI +0.276 4 30 T. NAKAGAMI +0.338 5 44 P. ESPARGARO +0.424 6 35 C. CRUTCHLOW +0.517 7 42 A. RINS +0.629 8 33 B. BINDER +0.731 9 4 A. DOVIZIOSO +0.764 10 20 F. QUARTARARO +0.809

15.16 Andrea Dovizioso nono, Fabio Quartararo decimo, Joan Mir 11mo davanti a Maverick Vinales!

15.16 Jack Miller soffia il miglior tempo a Morbidelli: 1.32:528, primo con 92 millesimi su Aleix Espargarò e 0.276 su Morbidelli.

15.15 MORBIDELLIIIIIIIIIIII! MIGLIOR TEMPOOOOOOOOOOOOOOOOOO! 1:32.804! Show su Yamaha!

15.15 BANDIERA A SCACCHI.

15.14 Sospiro di sollievo per Joan Mir, sesto a 0.453. Vinales ottavo. Quartararo si sta migliorando…

15.14 Rins risale in ottava posizione.

15.14 DOVIZIOSOOOOOOOOO! QUINTOOOOOOOOOOOOOOOO! A 0.340 da Pol Espargarò, subito dietro a Morbidelli e davanti a Vinales!

15.13 Attenzione perché Rins, Mir e Dovizioso si stanno migliorando.

15.12 Miller terzo a 0.222 appena davanti a Morbidelli. Attenzione perché Mir e Quartararo sono fuori dalla top-10 insieme a Dovizioso.

15.12 Bisogna essere tra i migliori 10, domani potrebbe piovere e sarà quasi impossibile migliorarsi.

15.11 Cal Crutchlow si inserisce in seconda posizione a 93 millesimi da Pol Espargarò con la sua Honda.

15.10 Nooo, che peccato. Danilo Petrucci nella ghiaia in curva 14. Non si è fatto nulla, ma ora è difficile ritornare in pista con l’altra moto.

15.08 Danilo Petrucci fantastico terzo a 0.832, Quartararo sesto a 0.868, Mir ottavo a 0.974, Dovizioso 11mo a 1.066.

15.07 Ruggito di Vinales e Bagnaia, sedcondo e terzo a 0.795 e 0.832 da Pol Espargarò.

15.07 MORBIDELLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! SECONDOOOOOOOOOOOOOOO! Grande risalita di Franco che paga 0.851 da Pol Espargarò.

15.05 Pol Espargarò scende sotto il muro di 1’33”! Pazzesco 1:32.952! Miller è a 0.880.

15.05 Morbidelli si migliora leggermente: 15mo a 1.652 da Pol Espargarò.

15.04 Pol Espargarò inverosimile con la KTM! 1:33.229, rifila 0.603 a Miller! In pista anche Morbidelli.

15.02 Miglior tempo di Jack Miller! Scende sotto il muro di 1’34”, stampa 1:33.832 e precede Rins di 0.488.

15.01 Perentorio squillo di Joan Mir, si porta in terza posizione a 0.154 da Rins. Dovizioso e Quartararo tornano in pista, Morbidelli ancora fermo.

15.00 Quartararo Dovizioso, Morbidelli sono ancora fermi ai box. Mir è uscito da pochi istanti.

14.59 Inatteso Alex Rins! Miglior tempo per il pilota della Suzuki in 1:34.230, precede Oliveira di 0.103 e Nakaagami di 0.214. Bagnaia quarto a 0.243, Petrucci quinto a 0.257, Miller sesto a 0.293.

14.58 CLASSIFICA PROVVISORIA DEI TEMPI:

1 30 T. NAKAGAMI 1:34.534 2 63 F. BAGNAIA +0.029 3 9 D. PETRUCCI +0.043 4 43 J. MILLER +0.079 5 73 A. MARQUEZ +0.128 6 31 G. GERLOFF +0.579 7 20 F. QUARTARARO +0.677 8 5 J. ZARCO +0.693 9 4 A. DOVIZIOSO +0.760 10 88 M. OLIVEIRA +0.796

14.57 Quartararo settimo a 0.677, Dovizioso nono a 0.760, Mir 16mo a 1.301, Morbidelli 18mo a 1.423. Sono tutti fermi ai box.

14.56 Incredibile Gerloff! Quinto a 0.579 da Nakagami! Che rivelazione!

14.55 Miglior tempo di Takaaki Nakagami! 1:34.534, ha la meglio di Bagnaia per 29 millesimi e di Miller per 79 millesimi.

14.54 Sontuosa risposta di Quartararo! Quinto a 0.648 da Bagnaia, si piazza davanti a Dovizioso.

14.53 Gerloff, alla sua prima volta in assoluto in MotoGP, si inserisce in ottava posizione a 0.858, guida la Yamaha di Valentino Rossi.

14.53 Alex Marquez risale in quarta piazza a 0.442 da Bagnaia. Ma attenzione a Gerloff, doppio casco rosso!

14.53 Ora rientrano tutti ai box, sosta di metà sessione per poi dare tutto nel finale di sessione.

14.52 Nakagami e Zarco si inseriscono in terza e quarta posizione appena davanti ad Alex Marquez e Dovizioso.

14.50 DOVIZISOOOOOOOOOOOO! Squillo di Andrea! Terzo a 0.731 da Bagnaia!

14.49 Vinales settimo a 1.236, Mir ottavo a 1.272, Morbidelli 12mo a 1.344, Quartararo 16mo a 1.714, Dovizioso 18mo a 1.854.

14.49 FRANCESCO BAGNAIA! Si inserisce in seconda posizione a 0.566 da Miller!

14.48 Va annotato che Maverick Vinales partirà dalla pit-lane.

14.47 Jack Miller firma il miglior tempo in 1:35.258, rifila 0.496 a Oliveira e 0.634 a Petrucci. Attenzione al settimo posto di Vinales a 0.904 dal leader.

14.46 Fabio Quartararo risponde dopo un quarto d’ora d’apnea: ottavo posto, è davanti a tutti gli altri big.

14.44 ANDREA DOVIZIOSO! Squillo di lusso! Sesto a 0.713 da Oliveira. Morbidelli decio a 1.471, a tre decimi da Joan Mir.

14.43 Fabio Quartararo è in grande difficoltà in queste condizioni e paga 4.8 secondi da Oliveira!

14.43 Fabio Quartararo è in grande difficoltà in queste condizioni e paga 4.8 secondi da Oliveira!

14.42 Concreto balzo in avanti di Joan Mir, ora settimo a 1.195, precede Morbidelli di quattro decimi e Dovizioso di mezzo secondo.

14.42 Reazione di Andrea Dovizioso! Decimo a 1.521, precede Mir di quattro decimi. Quartararo a oltre 4 secondi.

14.41 Miguel Oliveira davanti a tutti! 1:36.431, precede Petrucci di 0.265. Morbidelli migliora ancora, è settimo a 0.840 ed è il migliore dei big.

14.40 Jack Miller è un drago in queste condizioni e firma il miglior tempo in 1:37.029, precedendo Pol Espargarò di 0.225.

14.39 Pol Espargarò vola davanti a tutti! Super 1:37.254, rifila 0.586 a Crutchlow e 0.895 a Petrucci. Mir quinto a 1.086, Morbidelli si è avvicinato ed è sesto a 1.137. Dovizioso a 2.556, Quartararo a 3.521.

14.37 Joan Mir vola in testa alla classifica dei tempi in 1:39.067, con 0.229 su Bagnaia e 0.620 su Petrucci. Morbdeilli ottavo a 1.028, Dovizioso sta faticando e baga oltre tre secondi di ritardo.

14.35 La prima girandola di giri cronometrati premia Danilo Petrucci, in testa con 1:40.894, 106 millesimi meglio di Bagnaia. Mir quarto a 0.687, Quartararo settimo a 0.905, Morbidelli nono a 1.676, Dovizioso 14mo a 3.671.

14.33 Intanto la traiettoria di riferimento si è asciugata e i piloti possono provare a spingere. Devono fare il tempo, anche perché è annunciata pioggia per la FP3.

14.32 Ora subito tutti in pista.

14.31 Nel frattempo Sky riporta che Marc Marquez non correrà nelle prossime gare e che è possibile una terza operazione.

14.30 SEMAFORO VERDE. Iniziano le prove libere 2 del GP d’Europa 2020.

14.28 Si dovrà andare anche a caccia del tempo giusto per avvicinarsi all’accesso al Q2 delle qualifiche.

14.26 Non è facile comprendere al meglio la pista in questa condizione, ma è importante farlo perché non è detto che la situazione migliore in vista di qualifiche e gara.

14.24 Ricordiamo che oggi pomeriggio sarà assente Valentino Rossi, ma il Dottore potrebbe tornare in pista domani: è risultato negativo al tampone ed è a Valencia.

14.22 Franco Morbidelli è reduce dalla vittoria di Aragon e vuole confermarsi ai vertice, il centauro italiano crede fermamente nel Mondiale.

14.20 Al momento Joan Mir sembra il più solido di tutti, ma in un Mondiale così equilibrato può succedere di tutto. Molto dipenderà anche dalle condizioni meteo che avremo domenica. Quartararo e Vinales come risponderanno?

14.18 Andrea Dovizioso ha chiuso in nona posizione questa mattina con la Ducati. Il forlivese deve assolutamente disputare un weekend di spessore se vuole rimanere in corsa per il titolo iridato.

14.16 Ricordiamo la classifica del Mondiale MotoGP. Joan Mir al comando con 137 punti, ha 14 lunghezze di vantaggio su Fabio Quartararo, 19 sullo spagnolo Maverick Vinales, 25 su Franco Morbidelli, 28 su Andrea Dovizioso, 32 su Alex Rins.

14.15 Quindici minuti all’inizio della FP2.

14.14 Si sta per chiudere la sessione della Moto3, le gomme slick stanno entrando in temperatura. La MotoGP potrebbe riuscire a sfruttarle in maniera discreta.

14.12 Joan Mir e Fabio Quartararo sono i primi due in classifica generale, ma stanattina hanno faticato: lo spagnolo 17mo su Suzuki, il francese 21mo su Yamaha.

14.10 Franco Morbidelli ha dato eccellenti risposte stamattina, chiudendo in seconda posizione con la Yamaha. Il romano è in piena lotta per il Mondiale!

14.08 Jack Miller ha firmato il miglior tempo in mattinata sfruttando tutte le sue doti sul bagnato in sella alla Ducati.

14.06 Nel corso del pomeriggio i tempi dovrebbero migliorare, le condizioni della pista sono migliori rispetto a questa mattina e i tempi si abbasseranno quasi sicuramente.

14.04 Brutto tempo a Valencia, ci sono dei grandi nuvoloni e l’asfalto è parziamente bagnato, anche se si sta asciugando. Sono in pista le Moto3.

14.02 La sessione incomincerà alle ore 14.30 e durerà 45 minuti di tempo. I piloti potranno effettuare la messa a punto e trovare il feeling col tracciato.

14.00 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Europa 2020, terzultima tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Valencia.

La cronaca delle prove libere 1 – La classifica dei tempi della FP1

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP d’Europa 2020, terzultima tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito Ricardo Tormo di Valencia. I piloti scenderanno in pista per la sessione pomeridiana e avranno a disposizione 45 minuti di tempo per effettuare la migliore messa a punto e trovare il giusto feeling col tracciato in vista delle qualifiche e della gara. I centauri saranno nuovamente protagonisti sull’asfalto dopo il turno di questa mattina e andranno a caccia anche del miglior tempo sul giro secco, in modo da avvicinarsi all’ammissione diretta al Q2 delle qualifiche.

Jack Miller ha fatto siglare il miglior tempo nella FP1, ma va annotato che stamattina si è girato su asfalto bagnato. Il pilota della Ducati ha timbrato 1:42.063 e ha rifilato mezzo secondo di distaccato a Franco Morbidelli (ottimo secondo su Yamaha) e al sorprendente Stefan Bradl (Honda). Si infiamma la lotta per il Mondiale, ma i due favoriti della vigilia sono indietro: il leader Joan Mir è 17mo a 1.665 di ritardo, Fabio Quartararo è 21mo a 2.728. Andrea Dovizioso prova a rimanere a galla ed è nono a 0.896, bene Danilo Petrucci che è sesto a 0.637. Valentino Rossi non girerà nel pomeriggio, ma potrebbe tornare in pista direttamente domani dopo essere finalmente risultato negativo al tampone.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP d’Europa 2020, terzultima tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito Ricardo Tormo di Valencia: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 14.30 e si andrà avanti fino alle 15.15. Buon divertimento a tutti.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI MOTOGP

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse