DIRETTA F1, GP Turchia 2020 LIVE: Charles Leclerc ottimo 2°! Anche Vettel nella top10

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DEL GP DI VALENCIA DI MOTOGP

Loading...

Loading...

Risultati e classifica FP2 GP Turchia 2020: la Ferrari brilla e si prende la seconda posizione con Charles Leclerc!

La cronaca della FP2 del GP di Turchia 2020: la Ferrari risponde presente. Anche Vettel nella top10

Programma, orari e tv di FP3 e qualifiche (sabato 14 novembre)

Grazie a tutti per averci seguito durante questa diretta, vi auguriamo un buon proseguimento di giornata. Appuntamento alle ore 10.00 di domani per la FP3, poi alle 13.00 le qualifiche. Rimanete con noi per cronaca, classifiche, video, dichiarazioni, approfondimenti.

14.34 Passo gara positivo per la Ferrari, soprattutto con Charles Leclerc, in linea con Verstappen, Hamilton, Bottas. La Ferrari sembra giocarsi qualcosa di importante, discreto anche Sebastian Vettel, unico ad adottare le medie perché gli altri piloti hanno montato la soft.

14.33 Grande ruggito della Ferrari in questo pomeriggio. In simulazione qualifica Charles Leclerc ha brillato e ha chiuso in seconda posizione, molto bene anche Sebastian Vettel. La Rossa è in crescita e può sperare in un buon risultato. La Red Bull è parsa la migliore sul giro secco con Max Verstappen davanti a tutti, qualche difficoltà in più per le Mercedes.

14.32 Max Verstappen ha firmato il miglior tempo nella FP2 del GP di Turchia. L’olandese ha timbrato 1:28.330 al volante della sua Red Bull e precede Charles Leclerc (Ferrari) di 0.401, Valtteri Bottas (Mercedes) di 0.575, Lewis Hamilton (Mercedes) di 0.850. Sebastian Vettel ottavo a 1.692.

14.31 CLASSIFICA TEMPI PROVE LIBERE 2 GP TURCHIA F1 2020:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:28.330 4

2 Charles LECLERC Ferrari+0.401 5

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.575 3

4 Lewis HAMILTON Mercedes+0.850 3

5 Alexander ALBON Red Bull Racing+1.033 4

6 Daniil KVYAT AlphaTauri+1.359 3

7 Pierre GASLY AlphaTauri+1.614 3

8 Sebastian VETTEL Ferrari+1.692 5

9 Lance STROLL Racing Point+1.967 4

10 Lando NORRIS McLaren+2.577 4

11 Sergio PEREZ Racing Point+2.774 3

12 Esteban OCON Renault+3.050 3

13 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+3.163 5

14 Carlos SAINZ McLaren+3.168 4

15 Daniel RICCIARDO Renault+3.542 3

16 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+3.602 5

17 George RUSSELL Williams+3.972 3

18 Romain GROSJEAN Haas F1 Team+4.240 3

19 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+4.477 3

20 Nicholas LATIFI Williams+5.158 5

14.30 BANDIERA A SCACCHI. Si sono concluse le prove libere 2 del GP di Turchia 2020.

14.29 SPETTACOLOOOOOOOOOOOOO! LECLEEEEERC! 1:31.2 sul passo gara, il migliore di tutti!

14.27 Molto interessante 1:32.8 per Sebastian Vettel su gomma gialla.

14.26 Le gomme soft durano molto su questa pista con scarso grip, sarà un aspetto da tenere in considerazione in vista della gara.

14.24 Anche Lewis Hamilton è in linea con gli altri uomini di riferimento. Il Campione del Mondo sta viaggiando sul passo di 1:32.5.

14.22 Otto minuti alla bandiera a scacchi, ormai la situazione appare delineata. Si continua a lavorare sul passo gara, la Ferrari si è ripresa dopo un paio di giri e Leclerc è molto vicino a Verstappen e Bottas con gomma soft.

14.21 Charles Leclerc sembra essere dunque in linea con Max Verstappen e Valtteri Bottas. La Ferrari ha risposto prese

14.20 Ora la Ferrari c’è! Leclerc fa lo stesso tempo di Verstappen nell’ultimo giro! La Rossa ha trovato anche un eccellente passo gara!

14.18 Attenzione adesso a Charles Leclerc perché sembra avere trovato un buon ritmo, è a un mezzo secondo da Max Verstappen. Nell’ultimo giro 1:32.6 per il monegasco, a due decimi da Bottas. Hamilton per il momento gioca a nascondino.

14.16 Leclerc firma 1:33.1, tre decimi peggio di Bottas, sette decimi peggio di Verstappen nell’uiltimo giro. Sono tutti su gomma soft, mentre fatica Vettel su gomma gialla.

14.15 Il passo gara della Ferrari non appare esaltante, a differenza di quanto visto nella simulazione qualifica. Un po’ come quello che è successo in Germania.

14.12 Verstappen attacca la simulazione addirittura con un superlativo 1:32.0!

14.11 Bottas gira sul passo di 1:33.3, Leclerc 1:34.4, Vettel 1:35.6.

14.09 Sebastian Vettel in pista con la gomma media, Hamiton ai box, gli altri sono con le soft.

14.08 Tornano in pista Leclerc e Vettel al volante delle Ferrari.

14.07 Ora attesa per vedere il passo dei piloti. Per il momento Red Bull e Ferrari hanno impressionato, più difficoltà per le Hamilton.

14.05 CLASSIFICA DEI TEMPI DOPO 65 MINUTI. Finita la simulazione di qualifica.

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:28.330 3

2 Charles LECLERC Ferrari+0.401 3

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.575 2

4 Lewis HAMILTON Mercedes+0.920 2

5 Alexander ALBON Red Bull Racing+1.033 3

6 Daniil KVYAT AlphaTauri+1.359 3

7 Pierre GASLY AlphaTauri+1.614 2

8 Sebastian VETTEL Ferrari+1.692 3

9 Lance STROLL Racing Point+1.967 3

10 Lando NORRIS McLaren+2.577 3

11 Sergio PEREZ Racing Point+2.774 2

12 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+3.163 3

13 Carlos SAINZ McLaren+3.168 4

14 Daniel RICCIARDO Renault+3.542 2

15 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+3.602 3

16 George RUSSELL Williams+3.972 3

17 Esteban OCON Renault+4.116 2

18 Romain GROSJEAN Haas F1 Team+4.240 2

19 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+4.477 2

20 Nicholas LATIFI Williams+5.158 4

14.04 Tutti fermi ai box, mancano 26 minuti alla bandiera a scacchi.

14.02 Ora pian piano rientrano tutti ai box, ci si prepara per la simulazione di gara.

14.00 Valtteri Bottas fa meglio di Hamilton, è terzo a 0.575 da Verstappen. Sebastian Vettel ottavo a 1.692.

13.59 Lewis Hamilton è in crescita e si issa al terzo posto, attardato di 0.944 da Verstappen.

13.58 Max Verstappen migliora il tempo di Leclerc, firma 1:28.330 e ora ha 0.401 di vantaggio su Leclerc.

13.57 Attenzione alle Mercedes che ritornano: Bottas quarto a 0.779 da Leclerc, Hamilton quinto a 1.171.

13.57 Charles Leclerc sta leggendo benissimo la pista con gomma soft su asfalto con poco grip.

13.56 CHARLES LECLEEEEEEEERC! PRIMOOOOOOOOOOO! 1:38.731, miglior tempo con la Ferrari! 0.253 in vantaggio su Verstappen, 0.632 su Albon.

13.55 Stoccata di Max Verstappen, ora detta il passo in 1:29.984.

13.53 Le Mercedes sono ancora lontane: Hamilton ottavo a 2.145, Bottas 12mo a 2.749.

13.51 Gran tempo di Charles Leclerc! Notevole miglioramento, resta terzo ma ora è ad appena 17 millesimi da Albon!

13.51 Max Verstappen si inserisce in seconda posizione a sette millesimi dal compagno di squadra. Charles Leclerc terzo a 0.461, Vettel quinto a 0.659.

13.50 Ulteriore miglioramento di Alexander Albon: 1:29.363, prima posizione per la Red Bull.

13.49 Max Verstappen si inserisce in terza piazza a 0.314 da Albon, Vettel si migliora ma resta quarto a 0.395.

13.48 Charles Leclerc si migliora, ma resta secondo a 0.197 da Albon.

13.47 Alexander Albon rovina la doppietta delle Ferrari. Il thailandese si mette davanti a tutti in 1:29.627.

13.47 Due Ferrari davanti a tutti! Charles Leclerc al comando in 1:30.307, alle sue spalle Sebastian Vettel attardato di 0.465!

13.46 Il graining dà dei problemi nei primi giri, ma successivamente sembra che la gomma riesca a funzionare bene.

13.45 LA CLASSIFICA DEI TEMPI A META’ SESSIONE.

1 Charles LECLERC Ferrari1:30.307 3

2 Alexander ALBON Red Bull Racing+0.565 2

3 Lewis HAMILTON Mercedes+1.201 1

4 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+1.207 3

5 Sebastian VETTEL Ferrari+1.397 2

6 Valtteri BOTTAS Mercedes+1.805 1

7 George RUSSELL Williams+2.403 2

8 Nicholas LATIFI Williams+3.181 3

9 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+3.217 3

10 Carlos SAINZ McLaren+3.273 2

11 Sergio PEREZ Racing Point+3.524 2

12 Romain GROSJEAN Haas F1 Team+3.632 2

13 Lance STROLL Racing Point+3.698 2

14 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+3.749 2

15 Lando NORRIS McLaren+4.058 2

16 Daniel RICCIARDO Renault+4.144 2

17 Esteban OCON Renault+4.587 2

18 Daniil KVYAT AlphaTauri+4.759 3

19 Pierre GASLY AlphaTauri+5.467 2

20 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+9.398 3

13.43 LECLEEEEEEEERC! Il monegasco si migliora ancora e stampa 1:30.307, precedendo Alexander Albon di 0.565.

13.42 Cancellati due tempi di Albon e Vettel per avere superato il limite di pista in curva 1.

13.41 Al momento stanno girando Leclerc, Albon, Vettel, Sainz, Grosjean. Ferme le due Mercedes.

13.40 CHARLES LECLEEEEEEEERC! MIGLIOR TEMPOOOOOOOOO! 1:30.751, Ferrari davanti a tutti con 0.121 di vantaggio su Albon e 0.757 su Hamilton.

13.39 Charles Leclerc sta faticando con la gomma rossa a differenza del compagno di squadra, dice che viene troppo graining all’anteriore destra e perde il grip.

13.38 Ulteriore balzo in avanti di Sebastian Vettel, quinto a 0.832 da Albon, subito alle spalle di Leclerc.

13.36 Anche il leader Alexander Albon monta gomma rossa e torna in pista.

13.35 Sebastian Vettel si migliora e sale in sesta piazza a 1.808.

13.33 Anche Sebastian Vettel si è rilanciato con gomma rossa.

13.31 Charles Leclerc ha montato gomma soft e ora si rilancia. Tutti i piloti sono chiamati a diverse correzioni di guida vista la situazione dell’asfalto.

13.30 CLASSIFICA DEI TEMPI DOPO I PRIMI TRENTA MINUTI:

1 Alexander ALBON Red Bull Racing1:30.872 1

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.636 1

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.642 2

4 Charles LECLERC Ferrari+0.668 2

5 Valtteri BOTTAS Mercedes+1.240 1

6 Sergio PEREZ Racing Point+2.959 1

7 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+3.214 2

8 Carlos SAINZ McLaren+3.477 1

9 Lance STROLL Racing Point+3.636 2

10 Sebastian VETTEL Ferrari+3.695 1

11 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+4.202 1

12 Daniil KVYAT AlphaTauri+4.507 1

13 Daniel RICCIARDO Renault+4.661 1

14 Nicholas LATIFI Williams+5.085 2

15 Pierre GASLY AlphaTauri+5.479 1

16 George RUSSELL Williams+8.451 1

17 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+8.833 2

18 Lando NORRIS McLaren+9.578 2

19 Romain GROSJEAN Haas F1 Team+9.703 1

20 Esteban OCON Renault+14.939 1

13.29 La pista sta pian piano migliorando e i tempi si stanno abbassando, ma la situazione non è semplice per i piloti.

13.27 Zampata di Lewis Hamilton: secondo posto a 0.636 da Albon, avanti di 16 millesimi a Verstappen e di 52 millesimi rispetto a Leclerc.

13.25 Leclerc e Vettel sono tornati ai box con le loro Ferrari. Si ferma Verstappen. Continuano a girare Albon Bottas e Hamilton.

13.24 Max Verstappen fa meglio di 26 millesimi rispetto a Leclerc e si inserisce in seconda posizione a 0.642 da Albon. Bottas quarto a 1.240, Hamilton quinto a 1.403, Vettel decimo a 3.695.

13.23 Alexander Albon abbassa ulteriormente il miglior tempo e scende sotto il muro di 1’31”: 1:30.872 con 0.668 di margine su Leclerc e 1.062 sul compagno di squadra Verstappen.

13.32 Max Verstappen si inserisce in terza piazza a 0.394 da Leclerc.

13.22 CHARLES LECLEEEEEEEEEEEEERC! MIGLIOR TEMPO! 1:31.540 per il pilota della Ferrari, 0.376 di vantaggio su Albon, 0.693 su Bottas.

13.21 Valtteri Bottas si inserisce in seconda posizione a 0.317 da Albon.

13.20 I tempi devono ancora abbassarsi, si stima che 1:24 sia un crono di riferimento su questa pista. Siamo sopra di sette secondi.

13.19 I piloti stanno facendo fatica con l’asfalto, il grip è praticamente assente e non è facile guidare in queste condizioni.

13.18 Alexander Albon ha incominciato bene questo weekend, ora rafforza il primo posto in 1:31.916, con 0.920 su Verstappen, 1.513 su Leclerc, 1.692 su Hamilton, 2.384 su Bottas, 2.651 su Vettel.

13.17 Max Verstappen si rimette davanti a tutti con 1:32.836, l’olandese ora ha 0.593 su Leclerc. Albon terzo a 0.707, poi Hamilton a 0.772.

13.16 LECLEEEEEEEEEEEERC! MIGLIOR TEMPOOOOOOOOOOOO! 1:33.429, primo con 0.219 su Verstappen e 0.871 su Bottas.

13.15 Tutti i piloti stanno girando con gomme medie, ma la pista ha ancora poco grip.

13.14 Ecco la replica di Lewis Hamilton, secondo a 0.344 da Bottas.

13.14 Vettel terzo a 0.986, Leclercl a 1.244.

13.14 Botta e risposta tra Bottas e Raikkonen: 1:34.300 per il finlandese, rifila 0.640 a Raikkonen.

13.13 Si è lanciato anche Lewis Hamilton.

13.12 Max Verstappen scende in pista ed è quinto a 2.051 dal leader, subito dietro a Sebastian Vettel.

13.11 Charles Leclerc si migliora sensibilmente e si porta in seconda posizione a 0.437 da Bottas.

13.08 Charles Leclerc è sesto a 3.690, deve ancora salire in cattedra.

13.08 Sebastian Vettel si migliora ed è terzo a 1.674. Raikkonen secondo a 15.20.

13.07 Valtteri Bottas si migliora ulteriormente e timbra 1:35.107. Alle sue spalle Kimi Raikkonen a 2.429 e Charles Leclerc a 3.690.

13.06 Sebastian Vettel sale in seconda posizione a 1.228 da Bottas, entrambi su gomma media (gialla). Carlos Sainz terzo.

13.05 FUORI LE FERRARI. Charles Leclerc e Sebastian Vettel entrano in pista.

13.04 Valtteri Bottas subito in testa in 1:38.443.

13.03 Completati i giri di lancio, attesa per i primi riscontri cronometrici: Giovinazzi, Raikkonen, Bottas, Ricciardo sono gli unici in pista.

13.02 In pista anche Daniel Ricciardo al volante della Renault.

13.02 Si lancia immediatamente anche Valtteri Bottas su Mercedes, per risalire la china dopo la complicata FP1.

13.01 Antonio Giovinazzi è il primo a scendere in pista con Alfa Romeo.

13.00 SEMAFORO VERDE. INIZIA LA FP2: 90 minuti a disposizione dei piloti.

12.55 Ormai è tutto pronto a Istanbul, i piloti ai box sono pronti per uscire.

12.52 Vedremo se la Mercedes saprà rialzarsi in questa sessione pomeridiana dopo una mattinata difficile, probabilmente a causa di problemi di aderenza.

12.50 La Ferrari sembra essere in ripresa nelle ultime settimane e ora cerca conferme importanti.

12.47 Si tratta di un weekend importante perché Lewis Hamilton potrebbe matematicamente laurearsi Campione del Mondo.

12.45 Quindici minuti all’inizio della FP2 del GP di Turchia.

12.44 Situazioni meteo ideali per correre, splende il sole a Istanbul dove sono due ore avanti rispetto a noi.

12.42 Il circuito di Istanbul è molto tecnico e spettacolare, servono importanti doti di guida. Attenzione alla difficilissima curva 8.

12.40 Ad avere deluso in mattinata è stata invece la Mercedes. Lewis Hamilton e Valtteri Bottas si sono fermati nelle retrovie, nella FP2 sarà necessario uno squillo per tornare ai valori conosciuti.

12.38 La Ferrari è parsa brillante in mattinata: Charles Leclerc 3°, Sebastian Vettel 5°. La Rossa potrebbe fare davvero molto bene su questa pista, nel pomeriggio si cercano conferme.

12.36 In mattinata si sono distinte le due Red Bull: Max Verstappen in testa davanti al compagno di squadra Alexander Albon. Le due monoposto hanno sfruttato al meglio la scarsa aderenza di pista.

12.34 I piloti torneranno in pista dopo la FP1 del mattino, sperando di trovare più aderenza su una pista dove la F1 non corre da diversi anni.

12.32 La sessione incomincerà alle ore 13.00, i piloti avranno a disposizione 90 minuti di tempo per trovare la giusta messa a punto e per ottimizzare il feeling col circuito.

12.30 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Turchia 2020, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Istanbul.

La cronaca delle prove libere 1 – La classifica dei tempi della FP1

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Turchia 2020, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Istanbul. Prosegue l’intenso weekend sulla pista anatolica e si preannuncia grande spettacolo in questa sessione pomeridiana. I piloti avranno a disposizione 90 minuti di tempo per trovare la giusta messa a punto e migliorare il feeling su un tracciato dove non si corre da moltissimi anni e che è ignorato da molti piiloti, anche se la famigerata curva 8 è molto apprezzata un po’ da tutti.

In mattinata uno scatenato Max Verstappen e il sorprendente Alexander Albon hanno chiuso davanti a tutti al volante delle loro Red Bull e hanno a sorpresa preceduto le due Ferrari di Charles Leclerc e Sebastian Vettel: che le due Rosse possano essere davvero competitive su questa pista? Staremo a vedere quello che ci dirà il turno pomeridiano, dove ci si aspetta una pronta reazione da parte delle due Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, decisamente attardate nella FP1.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Turchia 2020, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Istanbul: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 12.30. Buon divertimento a tutti.

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse