F1, FP2 GP Turchia 2020: la Ferrari c’è! Charles Leclerc è 2°, dietro a Max Verstappen

All’Istanbul Park si è completata la prima giornata di lavoro del Gran Premio di Turchia, quart’ultima gara del Mondiale di Formula Uno 2020. Dopo il turno della mattinata, il circuito dell’Anatolia è stato studiato nei minimi dettagli anche nel pomeriggio durante la seconda sessione di prove libere. I tempi si sono notevolmente abbassati rispetto alla FP1, anche se l’aderenza è rimasta precaria, tuttavia quanto visto nella FP2 può essere ritenuto piuttosto indicativo.

Max Verstappen e la Red Bull si sono confermati i più veloci. L’olandese ha fermato il cronometro sull’1’28”330, ribadendo di avere un grande feeling con il tracciato. Ottima anche la performance di Charles Leclerc, autore del secondo tempo della sessione a quattro decimi dal coetaneo del Limburgo. Complessivamente i piloti della Ferrari sono apparsi più a loro agio rispetto alle abitudini del 2020, anche se Sebastian Vettel ha pagato 1”4 al compagno di squadra, attestandosi in ottava piazza.

Che fine hanno fatto le Mercedes? Valtteri Bottas e Lewis Hamilton hanno firmato rispettivamente il terzo e il quarto crono, restando a 5 e 8 decimi da Verstappen. Le “Frecce Nere” sembrano soffrire particolarmente sul giro secco, mentre hanno messo in mostra un passo in linea con quello di Mighty Max. Comunque sia, la Casa di Stoccarda oggi ha patito oltremodo l’assenza di grip. Si sono confermati in grande giornata anche i due piloti Alpha Tauri, già pimpanti stamattina. Daniil Kvyat e Pierre Gasly hanno occupato la sesta e la settima piazza, appena dietro alla seconda Red Bull di Alexander Albon.

F1 GP TURCHIA 2020 – RISULTATO FP2

1 M. Verstappen Red Bull 1’28″330 2 C. Leclerc Ferrari 1’28″731 3 V. Bottas Mercedes 1’28″905 4 L. Hamilton Mercedes 1’29″180 5 A. Albon Red Bull 1’29″363 6 D. Kvyat AlphaTauri 1’29″689 7 P. Gasly AlphaTauri 1’29″944 8 S. Vettel Ferrari 1’30″022 9 L. Stroll Racing Point 1’30″297 10 L. Norris McLaren 1’30″907 11 S. Perez Racing Point 1’31″104 12 E. Ocon Renault 1’31″380 13 A. Giovinazzi Alfa Romeo 1’31″493 14 C. Sainz McLaren 1’31″498 15 D. Ricciardo Renault 1’31″872 16 K. Raikkonen Alfa Romeo 1’31″932 17 G. Russell Williams 1’32″302 18 R. Grosjean Haas 1’32″570 19 K. Magnussen Haas 1’32″807 20 N. Latifi Williams 1’33″488

