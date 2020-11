F1, GP Turchia 2020: risultati e classifica FP2. Verstappen davanti a tutti, Leclerc 2° ed Hamilton 4°. Vettel chiude 8°

Le prove libere 2 del GP di Turchia, round del Mondiale 2020 di F1, sono andate in archivio. Sul tracciato di Istanbul i team e i piloti lavoreranno per trovare la giusta messa a punto in vista delle qualifiche di domani e della gara di domenica.

Un appuntamento che potrebbe essere decisivo per le sorti di questo campionato, ormai nelle mani di Lewis Hamilton e della Mercedes. La Stella a tre punte, che già ha festeggiato il titolo costruttori in Italia, ha la sicurezza che uno dei suoi alfieri si porterà a casa il Mondiale piloti e salvo sconvolgimenti improbabili sarà il britannico. Hamilton, infatti, è prossimo a laurearsi campione del mondo per la settima volta in carriera, eguagliando il record del tedesco Michael Schumacher. Le possibilità per aggiudicarsi il titolo e di trionfare per 94ma volta in carriera ci sono tutte.

In casa Ferrari, si cercherà di dar seguito alle ultime prestazioni nelle quali qualcosa di buono si è visto, anche se si è decisamente lontani dai traguardi che si vorrebbe raggiungere. Il quarto e il quinto posto del monegasco Charles Leclerc a Portimao e nel GP dell’Emilia-Romagna sono da accogliere col sorriso, ma senza però alcuna illusione di potersi avvicinare alla top-3. Di seguito i tempi della FP2:

RISULTATI E CLASSIFICA FP2 GP TURCHIA 2020 F1

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:28.330 5

2 Charles LECLERC Ferrari+0.401 6

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.575 4

4 Lewis HAMILTON Mercedes+0.850 4

5 Alexander ALBON Red Bull Racing+1.033 4

6 Daniil KVYAT AlphaTauri+1.359 3

7 Pierre GASLY AlphaTauri+1.614 3

8 Sebastian VETTEL Ferrari+1.692 5

9 Lance STROLL Racing Point+1.967 5

10 Lando NORRIS McLaren+2.577 4

11 Sergio PEREZ Racing Point+2.774 3

12 Esteban OCON Renault+3.050 4

13 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+3.163 5

14 Carlos SAINZ McLaren+3.168 5

15 Daniel RICCIARDO Renault+3.542 4

16 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+3.602 5

17 George RUSSELL Williams+3.972 4

18 Romain GROSJEAN Haas F1 Team+4.240 3

19 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+4.477 4

20 Nicholas LATIFI Williams+5.158 6

Foto: LaPresse