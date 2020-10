Roland Garros 2020, gli italiani in campo oggi: orari, tv, ordine di gioco, programma 2 ottobre

Giornata a forti tinte azzurre quella di oggi, 2 ottobre, al Roland Garros. Saranno cinque i tennisti italiani, quattro uomini e una donna, a scendere in campo nel terzo turno dello Slam francese. Il primo a scendere in campo sarà Lorenzo Sonego che sfiderà Taylor Fritz in un match che si preannuncia molto equilibrato, il secondo sul Simonne Mathieu. Sullo stesso campo, ma sarà la quarta partita,ci sarà la sorprendente Martina Trevisan chiamata all’impresa contro Maria Sakkari.

Molto affascinante la sfida che attende Marco Cecchinato che sul Suzanne Lenglen giocherà contro Alexander Zverev. Il tedesco parte decisamente favorito ma il siciliano ha mostrato un ottimo stato di forma, sarà il terzo match in programma. La partita di giornata, almeno in chiave azzurra, sarà la quarta del Philippe Chatrier tra Stefano Travaglia e Rafael Nadal. Va da sé che al marchigiano servirà un’impresa per battere il favorito alla vittoria finale del Roland Garros ma sarà una grande occasione per l’azzurro.

Torna in campo anche Jannik Sinner, molto brillante nei primi due turni dello Slam francese, nella terza partita in programma sul “Court 14” contro l’argentino Federico Coria. Un’ennesima prova per il giovane altoatesino che sembra aver trovato la giusta solidità di gioco sulla terra rossa transalpina.

La sesta giornata del Roland Garros 2020 comincerà quest’oggi dalle ore 11:00. Le partite saranno visibili in diretta tv su Eurosport 1 e 2 (in particolare, Eurosport 2 avrà una programmazione dedicata agli italiani) e in diretta streaming su Eurosport Player e DAZN, ove Eurosport è disponibile. OA Sport offrirà una selezione di DIRETTE LIVE scritte per non perdersi il meglio del torneo. Di seguito il programma degli italiani.

ROLAND GARROS 2020, ITALIANI: PROGRAMMA

VENERDì 2 OTTOBRE

COURT PHILIPPE CHATRIER

Quarto match: Stefano Travaglia (ITA)-Rafael Nadal (SPA) (2)

COURT SUZANNE LENGLEN

Terzo match: Alexander Zverev (GER) (6)-Marco Cecchinato (ITA)

COURT SIMONNE MATHIEU

Secondo match: Lorenzo Sonego (ITA)-Taylor Fritz (USA) (27)

Quarto match: Martina Trevisan (ITA)-Maria Sakkari (GRE) (20)

COURT 14

Terzo match: Federico Coria (ARG)-Jannik Sinner (ITA)

ROLAND GARROS 2020, ITALIANI: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Eurosport 1 e 2

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Foto: Lapresse