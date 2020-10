LIVE Travaglia-Nadal, Roland Garros 2020 in DIRETTA: si parte

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

40-30 Esagera Travaglia sulla seconda di Nadal col rovescio e sbaglia.

30-30 Devastante Nadal quando entra con i piedi in campo. Lo spagnolo tira un bolide di dritto che costringe all’errore Travaglia.

15-30 Il nastro porta via il dritto di Nadal.

15-15 Bravissimo Travaglia a porta a casa il primo punto del match con un gran rovescio ad incrociare che pizzica la linea.

15-0 Servizio al centro vincente di Nadal.

2-0 BREAK NADAL! Lo spagnolo parte fortissimo, per adesso il parziale è di 8 punti a 0 in suo favore.

0-40 Ancora fuori giri l’azzurro sul rovescio del maiorchino.

0-30 Peccato per Travaglia! L’azzurro prova il rovescio lungo linea che finisce di pochissimo in corridoio.

0-15 Scambio molto lungo nel quale Nadal trova la giusta profondità col dritto e manda fuori giri Travaglia.

1-0 Nadal. Primo game rapido e comodissimo per lo spagnolo.

40-0 Prima al centro vincente di Nadal.

30-0 Lo spagnolo tiene in mano lo scambio e chiude con un rovescio molto potente!

15-0 Nadal domina lo scambio col dritto, out il recupero di Travaglia.

SI PARTE! Al servizio Nadal

17.40 Travaglia e Nadal stanno ultimando le fasi di riscaldamento.

17.37 I giocatori sono appena scesi in campo.

17.35 Il maiorchino ha trionfato per ben 12 volte negli ultimi 15 anni.

17.30 Sfida quasi proibitiva per l’azzurro che sarà chiamato all’impresa contro il dominatore dello Slam transalpino.

17.25 Buongiorno e benvenuti alla diretta live del match tra Stefano Travaglia e Rafael Nadal valido per il terzo turno del Roland Garros.

Il programma completo e gli orari di venerdì 2 ottobre

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’incontro valido per il terzo turno del Roland Garros 2020 tra Stefano Travaglia e Rafael Nadal. Sul Philippe Chatrier l’azzurro è chiamato ad un vero e proprio miracolo sportivo per impensierire il grande favorito alla vittoria finale dello Slam francese.

Il marchigiano è stato autore di un grande torneo sin qui. Travaglia ha battuto al primo turno Pablo Andujar con un netto 3-0 mentre nel secondo turno è stato costretto ad un vera e propria maratona contro il giapponese Kei Nishikori. In entrambe le partite l’azzurro ha dimostrato di aver raggiunto una certa consapevolezza dei propri mezzi. Rafael Nadal ha letteralmente passeggiato nelle sfide contro Egor Gerasimov e Mackenzie McDonald.

Si tratta del primo incrocio in carriera tra Travaglia e Nadal. E’ lapalissiano dire che il tennista marchigiano avrà bisogno di una partita super per mettere in difficoltà il maiorchino. Il numero 2 del mondo è stato il dominatore dello Slam francese con dodici successi nelle ultime quindici edizioni.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE dell’incontro valido per il terzo turno del Roland Garros 2020 tra Stefano Travaglia e Rafael Nadal: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. L’azzurro scenderà in campo per il quarto incontro previsto sul Philippe Chatrier e questo potrebbe voler dire iniziare nel pomeriggio transalpino. Buon divertimento!

